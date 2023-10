“Molliamo tutto e giriamo il mondo”, coppia di precari finisce i risparmi alla prima pompa di benzina

Valenzano (Ba) – “Mi sono alzata dal letto e ho detto al mio compagno di preparare la valigia per iniziare un viaggio attorno al mondo. Ci sembrava un sogno, soprattutto perché la sera stessa, nel nostro paese, era previsto un concerto di Povia e volevamo scappare prima che iniziasse a cantare la prima nota della prima canzone, ma non tutto è andato come avremmo voluto”. La voce, rotta dal pianto, mentre ricorda l’esistenza di Povia come cantante, è quella di Adele Fornaciara, social media manager precaria in un’agenzia di comunicazione.

“Era un’idea strampalata, lo so, ma ne leggiamo così tante sui giornali che ci era venuta voglia”, aggiunge Silvio Salemo, suo compagno e professore precario in cinque scuole diverse nelle province di Bari, Bolzano, Vibo Valencia e nel distretto di Kuala Lumpur, in cui arriva su un monopattino elettrico.

“Il problema è che non abbiamo fatto i conti con la nostra condizione economica: tra casa in affitto, utenze, trasporti, benzina, corsi da seguire assolutamente e uno spritz ogni tanto da amare come un figlio, non è che ci avanza molto alla fine del mese. Quando abbiamo fatto il conto dei nostri risparmi ci eravamo purtroppo già licenziati e messi in viaggio, forse ci dovevamo pensare prima”, ammette Salemo.

E quindi il loro viaggio della rinascita che tanto avrebbe aiutato la sezione ‘Società’ di alcuni dei più importanti quotidiani italiani si è tramutato in una miserabile escursione fino alla prima pompa di benzina vicino casa.

“Siamo arrivati qui, abbiamo fatto il pieno e sono finiti i soldi. Ora non ci resta che farci due foto per Instagram in cui fingiamo di essere felici e poi tornare ai nostri rispettivi lavori. È stato bello finché è durato…”, commenta una fatalista Fornaciara.

Ma c’è una nota lieta nella triste vicenda: i due, appena è stata divulgata la loro storia, sono stati raggiunti dal Maestro Povia per un concerto esclusivo proprio sotto la loro abitazione.

Si narra che da giorni non riescano a trovar le parole per esprimere la loro indubbia felicità.

Davide Paolino