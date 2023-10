Alluvione. Tagli ai fondi post-ricostruzione: Governo propone di usare i migranti come argini

Roma – Dopo aver deluso milioni di italiani convincendoli che subito dopo il voto avrebbero assistito a una reazione alla Pearl Harbour mediterranea verso i migranti, Giorgia Meloni si ritrova a fare i conti col mondo reale e quindi con l’annoso problema delle persone sbarcate in massa a Lampedusa.

Certo la premier sa che per tirare ogni tanto un po’ il fiato può sempre contare su Salvini per ricavare una bella figura di merda, tant’è che con una mossa circense ha proposto di far pagare 5000 euro ai migranti per tenere le scarpe e per renderli più accettabili, o, come direbbe Borghezio, “meno negri“. E per convincere gli scafisti a non sottrarre quella somma dalla mano dei migranti sarà sufficiente custodirli in una busta chiusa con scritto “PER SALVINI”.

Il Paese, però, non può più aspettare, non può sostenere l’ennesimo slogan. Il Governo deve attivarsi con celerità su 110, Reddito di cittadinanza, migranti, PNRR, ma, soprattutto, deve rispondere con urgenza all’Emilia Romagna, ancora in attesa dei fondi per la ricostruzione post alluvione.

Bonaccini è furioso, ha scoperto che c’è solo una cosa che lo fa incazzare più di Santori (al punto di tifare per l’inasprimento sulle droghe leggere): i ritardi sui ristori di famiglie e imprese vittime dell’alluvione di maggio

Ma proprio quando la pressione è estrema ecco che zampilla fuori il genio italico e tutto il coraggio dell’uomo racchiuso in Giorgia Meloni: “Allora Lampedusa sai com’è… se riempie e se svuota come ‘na zampogna, quando senti er sindaco che fa wahahahawahahahahwahahahw capisci che l’isola è piena, e quanno è piena la svuotiamo, e tu me dici giustamente E DOVE? Dove nun arrivano i sordi e tu intanto ce mandi tutto ‘sto ben di Dio” – continua la premier – “sai, se li metti lungo gli argini vedi come proteggono un Savio o un Santerno, ma li puoi impiegare in mille modi ‘sti ragazzotti muscolosi smartphonemuniti, li puoi usare per fermare gli smottamenti, per monitorare gli alvei, rinforzare argini, erigere ponti, misurare i livelli delle acque, stabilizzare versanti e possono essere usati anche come Alert, visto quanti ce ne stanno… Ormai gli immigrati semo noi… e poi così pijiamo 2 piccioni con un abbacch… eehh 2 fave co’ un bastone, no, spe’, due sorci co’ ‘na grattachecca, ecco, nun me veniva… Sta tutto ner decreto migranti!”

Così la premier, ancora una volta, è riuscita a mettere d’accordo i membri della sua baby gang e il governo ha ritrovato la compattezza che gli si addice, risalendo nei sondaggi e nell’indice di gradimento: “Tanto all’italiani che je frega, pure se je menàmo la nonna per loro famo mejo dell’opposizione!”

Vittorio Lattanzi

