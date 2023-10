Ginecologo di Elodie rivela: “La visito a distanza guardando i suoi video”

Sgnacche (RA) – Nel mondo dello spettacolo italiano splende da qualche anno una stella ormai di prima grandezza, quella di Elodie. Per spiegare il segreto del suo successo abbiamo pensato di rivolgerci a colui che cura e valorizza le doti che la natura le ha donato: non tanto il suo vocal coach, Pachy Scognamiglio, quanto il suo ginecologo, Felice Raspone.

Il Dr. Raspone, presidente emerito della FIGA (Federazione Italiana Ginecologi Associati) e noto come ginecologo delle VIP, da alcuni anni ha come cliente anche la cantante romana. Lo abbiamo sentito nel suo studio di Sgnacche, nel ravennate, in occasione della Giornata Mondiale delle Piattole.

Inizialmente il medico era reticente e per questioni di privacy non voleva parlare delle sue famose clienti, ma avendo appreso da voci di corridoio che da sempre è fedele al giuramento di Ippodromo – nel senso che scommette sulle corse dei cavalli e non disdegna qualche piccolo contributo per le sue puntate – abbiamo raggiunto un accordo economico che l’ha reso improvvisamente loquace.

Lercio: “Si rende conto che come ginecologo di Elodie lei è uno degli uomini più invidiati d’Italia? Cosa ci può dire dei vostri incontri ravvicinati?”

Dr. Raspone: “In realtà non vedo la signorina Di Patrizi di persona da un paio di anni. Sa, è sempre più impegnata con la sua carriera.”

L: “Scusi, ma allora “come la visita?”

Dr. Rasp.: “Beh, è facile! Mi basta guardare i suoi video. Mettendoci insieme anche le riprese dei concerti e le foto, ho una panoramica completa delle parti anatomiche che ho bisogno di esaminare per compiere il mio lavoro in maniera esaustiva. Ho avviato una proficua collaborazione con i registi dei suoi video: se devo approfondire alcuni aspetti della visita ginecologica mi basta chiedere di concentrare le riprese su quel punto.”

L: “E queste visite a distanza funzionano? Le consentono di effettuare la dovute diagnosi?”

Dr. Rasp.: “Certamente! Dall’ultimo video ho rilevato due piccoli problemi, che per fortuna si sono rivelati totalmente innocui: un piccolo nodulo al seno sinistro e un inizio di ostruzione delle tube di Falloppio.”

L: “Per concludere: ci può dare qualche anticipazione sui futuri video di Elodie?”

Dr. Rasp.: “Beh, visto che anche i fan vogliono vedere sempre di più, nei prossimi video il regista sta pensando di inserire alcune ecografie della cantante.”

Andrea Michielotto