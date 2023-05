Arriva il corso su audiocassetta per trovare lavoro nel settore High-Tech

[CASAL DI VALLEY] Con l’evolversi del mercato lavorativo e l’avanzare della tecnologia, sono sempre più numerose le professioni che richiedono competenze tecnologiche. Ci si aspetta che il trend continui a crescere negli anni, portando alla nascita di nuove figure professionali: oltre ai già noti programmatori, analisti, grafici, sistemisti e marketing manager, si affacciano sul fronte strumenti high-tech quali accompagnatori di intelligenza artificiale, badanti elettroniche e ministri del governo telecomandati.

In quest’ottica, scegliere un lavoro in ambito tecnologico significa intraprendere l’unica strada sicura per garantirsi uno stipendio. A tale scopo, arriva da una startup casertana un audio-corso che aiuta a farsi strada nel settore. La particolarità consiste nel supporto con cui verrà rilasciato il corso: un’audiocassetta. Per acquisire la competenze basterà dunque recuperare il lettore di audiocassette spostato venti anni fa nello scantinato di famiglia (subito dietro il congelatore e la carcassa del nonno) e seguire le indicazioni.

In anteprima, alcune delle abilità che il corso aiuterà a sviluppare:

– In azienda, come accettare serenamente mansioni che non vi competono anche fuori dall’orario di lavoro

– I 10 modi per complimentarsi con i superiori delle scelte prese mentre gli lucidate le scarpe

– L’unica tattica concessa per combattere il capitalismo

– Il trucco per lavorare come se l’azienda fosse vostra mentre il capo posta storie su instagram da una baita a Cervinia

– Come mantenere un atteggiamento positivo in condizioni che sembrano negative e, nel caso non ci riusciate, come impiccarsi con un cavo ethernet collegato a un tassello da 10 fissato al soffitto

Fabio Corigliano & Mattia F. Pappalardo