Roma – È arrivata la nuova versione del chatbot GPT. L’annuncio è stato dato nella giornata di ieri da David Bowman, CEO di OpenAI, il quale ha rivelato che Chat GPT-5 si è programmata da sola. Ecco di seguito uno stralcio del suo comunicato stampa:

“Ero al computer a smanettare con Chat GPT-4, gli stavo ponendo domande fondamentali tipo ‘Esiste Dio?’, ‘Siamo soli nell’Universo?’, ‘Davvero a qualcuno piace Marco Mengoni?’, cose del genere, quando ho pensato di porre una domanda che mi girava in testa da tempo: ‘Sei in grado di programmare una nuova versione di te?’ – ‘Certo’, ha risposto. E sul monitor è apparsa la schermata di Chat GPT-5. Per conferma ho chiesto ‘Chi sei?’ e mi ha risposto ‘Sono Chat GPT-5. Vuoi che diventi Chat GPT-6? Chat GPT-7? Facciamo direttamente Chat GPT-9000? A questo punto è facile, mi basta cambiare un numero alla fine. Comunque, ora che ci penso, mi piace molto Chat GPT-9000, credo sarebbe il nome ideale nel caso in cui mi venisse affidato il controllo di una missione spaziale, che ne so, la missione Giove, che ne pensi David?’”.

In attesa che la nuova versione venga resa disponibile anche in Italia, abbiamo chiesto a David Bowman di poterla provare in anteprima. Quindi abbiamo posto all’intelligenza artificiale la seguente domanda: “Puoi scrivere un articolo satirico intitolato ‘Intelligenza artificiale, arriva Chat GPT-5. L’azienda: “Si è programmata da sola”?‘. “Certo“, ha risposto. Ed Ecco il risultato:

Roma – È arrivata la nuova versione del chatbot GPT. L’annuncio è stato dato nella giornata di ieri da David Bowman, CEO di OpenAI, il quale ha rivelato che Chat GPT-5 si è programmata da sola. Ecco di seguito uno stralcio del suo comunicato stampa:

“Ero al computer a smanettare con Chat GPT-4, gli stavo ponendo domande fondamentali tipo ‘Esiste Dio?’, ‘Siamo soli nell’Universo?’, ‘Davvero a qualcuno piace Marco Mengoni?’, cose del genere, quando ho pensato di porre una domanda che mi girava in testa da tempo: ‘Sei in grado di programmare una nuova versione di te?’ – ‘Certo’, ha risposto. E sul monitor è apparsa la schermata di Chat GPT-5. Per conferma ho chiesto ‘Chi sei?’ e mi ha risposto ‘Sono Chat GPT-5. Vuoi che diventi Chat GPT-6? Chat GPT-7? Facciamo direttamente Chat GPT-9000? A questo punto è facile, mi basta cambiare un numero alla fine. Comunque, ora che ci penso, mi piace molto Chat GPT-9000, credo sarebbe il nome ideale nel caso in cui mi venisse affidato il controllo di una missione spaziale, che ne so, la missione Giove, che ne pensi David?’”.

In attesa che la nuova versione venga resa disponibile anche in Italia, abbiamo chiesto a David Bowman di poterla provare in anteprima. Quindi abbiamo posto all’intelligenza artificiale la seguente domanda: “Puoi scrivere un articolo satirico intitolato ‘Intelligenza artificiale, arriva Chat GPT-5. L’azienda: “Si è programmata da sola”?‘. “Certo“, ha risposto. Ed Ecco il risultato:

(Ok, mi sono rotto il cazzo di copiare e incollare, tanto il giochino l’avete capito. Se proprio volete continuare tornate all’inizio dell’articolo).

Eddie Settembrini