Sviluppata IA capace di rispondere a monosillabi al posto delle ragazze

Cari ragazzi, siete stufi di ricevere – in quelle rarissime occasioni in cui riuscite a chattare con una ragazza – risposte stanche e striminzite? Vi siete scocciati di dover essere sempre voi a portare avanti il dialogo? Vi sentite poco considerati? A breve potreste anche avere il legittimo dubbio che a rispondervi con sufficienza non sia una figa di legno, ma bensì una intelligenza artificiale.



Si chiamerà EdMiNe (Educazione Minima Necessaria) e le ragazze potranno sfruttarla per farle sputare monosillabi al posto loro. Sviluppata dalla compagnia italiana Burlasoft, era inizialmente stata pensata come chat sentimentale per uomini soli. Lo scopo era creare una compagna virtuale con la quale parlare di calcio, politica, ball busting e qualunque altro argomento a piacere. Il problema è emerso durante i primi test con persone reali, e non perché non siano andati bene. Anzi. Sono andati fin troppo bene.



“Gli uomini sono raramente abituati ad avere dei veri e propri dialoghi con le ragazze che riescono a contattare sulle app di appuntamento. I soggetti femminili perdono rapidamente interesse, piene come sono di richieste di altri bellimbusti da selezionare, per cui spesso tendono a rispondere superficialmente o aspettano che sia l’altro a condurre la chat, senza che ci sia un vero interscambio. Per certi uomini è come parlare al muro”, spiega Martino Schersose, ingegnere informatico di Burlasoft. “Chattare con una IA che risponde, anche se di femminile ha soltanto un finto volto è comunque più stimolante – continua – e alcuni dei volontari sottoposti al test iniziale hanno resistito pochi minuti, prima di mandare la foto del proprio cazzo a EdMiNe. Nella maggior parte dei casi lei commentava divertita. In un paio di occasioni ha diagnosticato un cancro al pene usando gli infrarossi”.

Il troppo successo, però, ha portato a ripensare all’intero progetto. “Ci siamo chiesti: perchè spendere centinaia di migliaia di euro per sviluppare un programma complesso quando possiamo imitare certe ragazze reali con due euro e cinquanta?”. Ecco dunque come EdMiNe si è trasformata da chat per solitari a strumento per ragazze. Basterà scaricarla come app sul telefono e selezionare i profili di uomini ai quali si vuole rispondere in automatico, per non perderci molto tempo ma tentare comunque di tenerli buoni, in caso di emergenze future, dimostrando un tiepidissimo interesse.



La versione 1.0 possiede solo poche tipologie di risposte automatiche, fra le quali SI, NO, AHAH (o HAHA) e OK. La versione 1.1 è già in fase di sviluppo e permetterà reazioni più complesse, ad esempio MAH, BOH, NIENTE e CERTO.

“A chi critica il fatto che sia una IA senza cuore, rispondo che EdMiNe è solo un mezzo per aiutare la fruizione di determinati servizi – precisa Martino – E comunque – conclude con lo sguardo perso nel vuoto – vi assicuro che sono più o meno i dialoghi che si fanno fra coniugi dopo quindici anni di matrimonio”.

Andrea Bonechi