Zuckerberg rilancia: “Tutte le foto su Meta con Trump saranno circondate da cuoricini”

Palo Alto (ma quando vede Trump è altissimo) – Sembrano lontani i tempi in cui il proprietario e fondatore di Facebook cercava di reiniettare una dose di buonsenso alle sue piattaforme social, incrementando il fact checking contro le fake news e proibendo le foto con capezzoli, diavoli tentatori e oscuri servi della dannazione eterna.

Ora è tutto cambiato, anche se i capezzoli continuano a non vedersi (al massimo a intravedersi). Infatti dopo la conquista di Donald Trump della poltrona più potente del mondo, il padrone di Meta si è genuflesso assieme a tutti gli altri vassalli e ha deciso di eliminare prontamente tutti quelli elementi inidonei a rendere l’America great again: la democrazia, i dissidenti e la tipa che quando era alle medie ha barrato “no” alla domanda “ti vuoi mettere con me?”.

E non è tutto, in onore del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, Zuckerberg ha introdotto un’altra piccola modifica ai suoi social: “Non solo vi ritroverete a seguire gente che non volete seguire, ma da oggi tutte le foto con Trump saranno circondate da cuoricini, perché lui ha rapito il mio, di cuoricino”, ha affermato uno tra gli uomini più influenti del mondo singhiozzando e mettendosi la mano in bocca a mo’ di ciuccio.

Davide Paolino