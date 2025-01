Musk dichiara guerra alle fake news e si banna da X

“Da oggi su X non ci sarà più spazio per le fake news: ho dato mandato agli amministratori della piattaforma di eliminare tutti i contenuti disinfomativi e potenzialmente pericolosi dal social network”. Con queste parole dirompenti e rivoluzionarie Elon Musk ha annunciato in conferenza stampa i cambiamenti delle policy di X sui contenuti, lasciando increduli i presenti. Ma la vera bomba è arrivata subito dopo: “per questo mi banno da X, ho già detto – e fatto- troppe cazzate”.

Si è scatenato il caos e il fondatore di Tesla è stato portato via di peso dagli assistenti, ma non ha rinunciato a inviare baci col braccio teso ai suoi fan e a salutarli col celebre motto “a chi i baci?“; “A noi!” la stentorea risposta dei suoi ammiratori in camicia nera, anche loro col braccio destro proteso a inviare baci e manifestazioni di romanico affetto.

Le prime reazioni a caldo sono tutte in favore di Musk. “Sono proprio delle belle teste – Dicazzo Frank, il presidente italoamericano della Lega per la lotta alla povertà dei milionari, ne è convinto – e non rinunciano mai a manifestare il proprio pensiero pieno d’amore per il prossimo. Non permetteremo a una società censoria e repressiva di mettere a tacere una delle menti più lucide del pianeta, quando non è fatto di ketamina, mariujana, cocaina, eroina, LSD, acidi, pasticche, khat. Non lasceremo X al monopolio dei liberal e continueremo con il presidente Trump la nostra campagna per la libertà d’informazione e contro la povertà dei milionari. Sono infatti migliaia i milionari che vivono in povertà perché vessati dal fisco con tassazioni addirittura superiori al 3% e privati del loro diritto costituzionale a diventare miliardari. Musk è il nostro paladino e deve tornare a parlare anche su X”.

Dal senatore trumpiano Jack Brutanimal, noto per le sue posizioni moderate, un appello a Musk: “Elon ripensaci, è vero che a volte hai esagerato, come quella volta che esprimesti simpatie per i democratici, ma senza di te X non sarà più lo stesso. In ogni caso continueremo a portare avanti le nostre battaglie per la libertà d’informazione grazie alle quali abbiamo svelato il piano dei liberal per uccidere metà della popolazione con i vaccini e scoperto il grande bluff della terra sferica propalato da intellettuali liberal”.

La celebre lottatrice e wrestler Fia Denamignot, intellettuale di riferimento della destra conservatrice americana, per mostrare il proprio disappunto, ha sparato in diretta streaming a uno xoloitzcuintle, meglio conosciuto come cane nudo messicano, animale nazionale di quel paese, ricevendo molte critiche dagli animalisti repubblicani, che avrebbero preferito un vero immigrato.

In serata la pacata dichiarazione del presidente Donald Trump: “Elon hai fatto bene a toglierti dal cazzo, il presidente sono io”.



Augusto Romano