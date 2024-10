Ultras di Milan e Inter fondano sindacato: “Con noi 3000% di possibilità in più di ottenere benefit”

Milano (da menare) – Violenze, estorsioni ma, ancor più grave, interi pomeriggi passati allo stadio a fingere di guardare Inter e Milan. Queste le accuse rivolte ai capi ultras delle rispettive curve. Ma sembra che una soluzione sia dietro l’angolo, sotto forma di pratico rebranding.

Nasce, infatti, il S.U.C.A. (Sindacato Ultras per Contratti Avvantaggiati), che promette di garantire ai lavoratori un aumento del “3000% di possibilità in più di ottenere benefit aziendali”.

Il fondatore e leader del movimento, noto come Ris Otto, ha spiegato: “Ci siamo resi conto che, oltre a passare il tempo a combattere per la supremazia delle curve, avremmo potuto mettere le nostre competenze organizzative e negoziali al servizio dei lavoratori. Se ci accusano di organizzare racket criminali, con il pretesto del calcio, dimostreremo che è solo grazie alla nostra abilità retorica che siamo in grado di barcamenarci nel rischioso mondo del lavoro“.

“Sappiamo come contrattare. Ecco tutto. E se non otteniamo i benefit richiesti“, avverte Goldo Manni, coordinatore dei cortei sindacali, “partiranno scioperi a oltranza con blocco dei tornelli aziendali e lanci di fumogeni in ufficio“. E già si parla di nuove forme di protesta, tra cui il cosiddetto “picchettaggio pirotecnico”, con mini coreografie davanti alle aziende e slogan sindacali scanditi a tempo di tamburo.

Uno degli aspetti più affascinanti di S.U.C.A. è la sua capacità di combinare la teatralità ultras con le rivendicazioni lavorative. “La violenza, ma anche il razzismo e lo spaccio, ma pure i motorini lanciati dagli spalti sono solo robette di poco conto. La verità è che non è solo una questione di diritti, ma anche di stile“, spiega Mussolino Beniti, responsabile della comunicazione visiva del sindacato. “Durante le trattative, esibire coreografie mozzafiato, con bandiere giganti e striscioni che inneggiano all’aumento dei ticket restaurant. Nessuno sarà in grado di fermarci“.

Il loro motto? “Se otteniamo quello che vogliamo in curva, immaginate cosa possiamo fare in ufficio!“

Le aziende sono avvisate: preparatevi a una nuova era del lavoro. A tutto tifo.

Alan Smithee

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Arnaldo di Latebiosa)