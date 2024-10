Vienna, il partito di estrema destra FPO annuncia: “Siamo pronti ad annettere la Germania”

VIENNA – Nelle stesse ore in cui sul pratone di Pontida si riuniva l’intellighenzia europea e i popoli vicini ai bisogni dei popoli – tipo il senatore Bagnai, che ci ha tenuto più volte a mostrare sui social che ci sarebbe andato a bordo della sua Ferrari – nella non lontana, geograficamente e ideologicamente, Austria, i freschi vincitori delle elezioni parlamentari, i moderati di estrema destra del Partito della Libertà d’Austria, l’FPO, preparano le loro prossime mosse.



Proprio alla manifestazione leghista in Lombardia, la vicepresidente dei recenti trionfatori di Oltralpe, Marlene Svazek, ha voluto presentare in anteprima il loro nuovo programma: “Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo raduno per aver portato due esempi di ciò che noi europei potremmo diventare senza una adeguata selezione eugenetica e un severo e rigoroso controllo dei nostri confini“, ha dichiarato indicando Salvini e Vannacci, “poi vorrei tranquillizzare chi ci accusa di essere dei pericolosi estremisti di destra, addirittura dei nazisti. Noi siamo assolutamente moderati e non vogliamo follie comuniste come il Natale il primo di ottobre, vogliamo cose concrete e lo dimostra il nostro programma, che abbiamo nominato KonterrAnschluss, ControAnnessione, che prevede che entro il 2025 annetteremo l’intera Germania.”



E mentre Vannacci e Salvini litigavano su chi fosse il più ariano dei due, da Vienna è giunta una nuova comunicazione che l’inviata ha letto in diretta agli astanti: “Salutiamo gli amici italiani e vogliamo garantire loro che non hanno assolutamente nulla da temere dalla nostra vittoria in Austria. Siamo tutti parte di un unico grande popolo di stronzi e ora ci riprenderemo l’Alto Adige“.



Augusto Rasori

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Arnaldo di Latebiosa)