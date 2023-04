Trevignano. Fa il gioco delle tre carte in centro e viene acclamato come nuovo messia

Trevignano (TV) – Certe volte la vita delle persone può cambiare in un solo giorno, proprio come è accaduto stamattina a Trevignano, paese già noto alle cronache per la celebre sagra della Pizza Moltiplicata, manifestazione che si svolge ogni anno e che attira migliaia di visitatori.

Ma cosa è successo esattamente? Davide Ciccarello, un giovane emigrato di quarantasette anni, aveva deciso di posizionarsi col suo banchetto da lavoro ambulante nella centralissima piazza di Trevignano di primo mattino. Ciccarello svolge il suo lavoro itinerante ormai da quarantaquattro anni in tutta Italia, in qualsiasi location che possa essere utile allo scopo: nelle stazioni, nelle piazze, nelle vie, nei musei, nei pub, nei teatri, nello stadio, nei locali di striptease, o in occasioni mondane come addii al celibato, matrimoni e funerali (ma a bassa voce).

Qual è il suo lavoro? Fa il banco nel gioco delle tre carte. “Un’attività onesta – afferma lo stesso Ciccarello – che svolgo con un fairplay paragonabile solo a quello di Juan Cuadrado quando entra nell’area avversaria e non sa che cazzo fare”.

Ieri però, la svolta: “È successo per caso: mi sono adagiato al centro della piazza e quando gli spettatori e i clienti hanno visto la destrezza con cui facevo ‘sparire’ l’asso di denari dal banco, hanno iniziato ad urlare al miracolo e ad invocarmi come nuovo Messia. Io ho cercato di spiegare che era un semplice trucco, ma loro hanno subito inglobato il mio banchetto sotto una campana di plexiglass e hanno iniziato a venerarla. Peccato, ci ero affezionato”.

La nuova esistenza di Ciccarello ha comunque i suoi lati positivi: “La gente mi vuole bene e mi fa mangiare e bere, non ho chiesto soldi a nessuno – non come ha fatto quella strana signora che si ristrutturava casa con i soldi della povera gente – quindi ho deciso di rimanere a vivere qui”.

“E ora, dato che ho più tempo libero – conclude il Messia Ciccarello, – mi sto dedicando ai giochi di prestigio con i fazzoletti. Ieri ne ho fatti spuntare fuori sette metri dalla bocca, ma per fortuna mi hanno visto solo dei bambini e hanno subito capito il trucco. Almeno loro”.

Davide Paolino