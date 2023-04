Hacker ruba i dati della nuova Ferrari e li restituisce corretti

Maranello (MO) – Un nuovo grave furto di dati è avvenuto nella sede della Ferrari. Grazie a un attacco ben studiato un hakers denominato Enzoboy è riuscito a “bucare” i server dove sono custodite le specifiche della nuova auto per la F1 e a scaricare tutti i documenti che la riguardano. Nonostante la clamorosa azione i dirigenti e gli ingegneri di Maranello ostentano sicurezza.



“E vorrei vedere! – Mi spiega al telefono l’ingegnere Flavio Catorci, a capo del team di sviluppo dei carri attrezzi che portano via le monoposto in panne – Hai visto i mirabolanti risultati dell’auto nuova? Leclerc sta pensando di presentarsi alla prossima gara con un cavallo da corsa, perché è convinto che almeno in quel modo arriverebbe al traguardo!“



A quanto sembra, nessuno a Maranello teme che i dati rubati possano essere sfruttati dalle altre case in F1 per carpire i segreti della nuova macchina: “Ma io li sfido a usarli! Farebbe l’effetto di quando a calcetto gli altri sono troppo forti e si mischiano le squadre per continuare a giocare!“, aggiunge Catorci.



Dico all’ingegnere che secondo me sta esagerando e che probabilmente è solo sfiduciato dagli ultimi risultati. Ma lui insiste e mi legge una mail di rivendicazione del furto: “L’abbiamo ricevuta poche ore dopo, senza oggetto e senza testo, ma in allegato vi era il file AAALEGGIMICAPOINGEGNEREDEIMEICOGLIONI.txt, con all’interno il seguente messaggio:

‘Salve, sono un hacker e purtroppo sono anche un tifoso della Ferrari. Ho compiuto questo attacco per poter mostrare i progetti della nuova auto ammiocuggino Peppuzzo O’ Meccanico, che in due ore l’ha ricostruita e modificata per renderla più efficiente e affidabile; l’abbiamo provata… e mo si che corre! Vi restituisco i dati corretti, così potete iettà chella munnezz’ ‘e machina e rifarla da capo! Non posso garantire che in futuro non gireranno per la Campania un sacco di Ferrari SF-23 clonate, ma almeno ora avrete un’auto in grado di affrontare le gare, senza fare figure di merda‘.

“Dopo poche ore – mi confessa Catorci – abbiamo ricevuto i nuovi dati e ad una prima analisi sembrano talmente buoni che stiamo pensando di assumere Peppuzzo O’ Meccanico”.

Federico Graziani