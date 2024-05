Telespettatore afferma di aver visto una pubblicità senza Jannik Sinner

ROMA – “Lui non c’era, lo giuro!”. Sono queste le parole che Giacomo Di Nicolò ha ripetuto a chiunque per tre giorni, dopo aver visto passare in tv uno spot pubblicitario senza Jannik Sinner. In un primo momento la sua famiglia lo ha assecondato, sapendo che stava attraversando un periodo di forte stress, dicendogli frasi come “Ma certo, non c’era Sinner, sì sì, come no. Ecco, prendi le goccine”. Ma è quando l’uomo ha iniziato a dire di aver visto anche la Juventus giocare bene per 20 minuti che la moglie ha iniziato seriamente a preoccuparsi per il suo equilibrio mentale, tanto da contattare il medico di famiglia che ha deciso di ricoverare l’uomo nel reparto di psichiatria del Policlinico Gemelli.

“Il paziente ha manifestato un episodio psicotico acuto con alterazione della percezione – afferma lo psichiatra che lo ha in cura – tutti sanno che non esistono spot pubblicitari che non abbiano Jannik Sinner come testimonial. Ormai la gente vuole sentirsi consigliare qualsiasi prodotto solo dal campione di tennis – prosegue il medico – non importa che parli a stento la nostra lingua e che abbia l’espressività di una zucchina”.

Intanto in ospedale Giacomo Di Nicolò sembra dare piccoli segnali di miglioramento. Sedato e sottoposto a due ore di psicoterapia quotidiana, ora riesce ad ammettere che forse quel tizio che consigliava di acquistare una crema solare aveva una vaga somiglianza con Sinner. Lo psichiatra è ottimista: “Ancora qualche settimana di cure e Giacomo sarà pronto ad ammettere anche che quella squadra con la maglia bianconera che ha visto giocare bene era l’Ascoli”.

Eddie Settembrini

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Box)