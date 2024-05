Morte Raisi, Allah si giustifica: “Preghiere arrivate troppo tardi”

Diolandia – È quasi impossibile, in queste ore, riuscire ad avere una risposta da Allah sul tragico incidente rivelatosi fatale per Ebrahim Raisi e per tutti i passeggeri del convoglio di elicotteri (“Mi avvalgo della facoltà di non esistere”, è stata la sua unica dichiarazione ai cronisti). Già da diversi giorni, infatti, Allah si è rinchiuso in casa senza consentire a nessuno di disturbarlo: secondo alcune indiscrezioni, starebbe studiando per l’esame di Meccanica quantistica 2 (dopo essere già stato bocciato 3 volte).

E proprio mentre l’unico dio (oltre agli altri) era impegnato a cercare di capire l’equazione di Dirac, il mondo si interrogava sul destino di Raisi.

Dopo il ritrovamento dei resti dell’elicottero, però, è partita la caccia al responsabile. Il primo indiziato, una divinità di cui non è consentito fare il nome invano, ha pacatamente rimandato le accuse al mittente (“Siete solo delle mer*e vigliacche antisemite“). I sospetti si sono quindi indirizzati verso lo Stato di Israele, che aveva annunciato ulteriori ritorsioni contro l’Iran, ma l’ambasciatore israeliano Graziano Friedrichstein ha smentito categoricamente (“Non siamo stati noi, purtroppo”).

Quando anche la Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha dichiarato che si è trattato di un «amaro incidente», i riflettori sono stati puntati di nuovo verso Allah al quale Khamenei aveva indirizzato le preghiere del popolo persiano: “E se si fosse distratto?” ha twittato un blogger eretico.

L’insinuazione blasfema ha comportato una poco convinta lapidazione nei confronti dell’autore che se l’è cavata con qualche contusione, dato che il dubbio si era insinuato nell’animo degli stessi esecutori della pena. Si è quindi reso necessario il chiarimento di un profeta di Allah di cui non ci è consentito pubblicare un ritratto ma di cui, volendo, potremmo fare il nome (e però non vogliamo): “Il Signor Allah ha ascoltato tutte le preghiere che gli sono state rivolte, ma gli sono state recapitate quando ormai la situazione era irrimediabile. E poi, ad essere del tutto onesti, molti di più avevano pregato che morisse”.



Lataqtuluni Min Fadlik

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Box)