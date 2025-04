Scuola media, preside amante della trap sostituisce il flauto con la drum machine

Rogherate (MI) – Tedualdo Sciva, preside della scuola media “Federico Leonardo Lucia” di Rogherate, ha destato scalpore dopo aver annunciato che il classico flauto utilizzato durante le ore di Musica verrà sostituito da una drum machine. Nel paesino, situato in una zona imprecisata dell’hinterland milanese, la decisione ha subito fatto discutere i genitori degli alunni, che non hanno idea di cosa si stia parlando.



“Non voglio costringerli a comprare una drum machine vera fra”, dice ai nostri microfoni il preside trentottenne, “cioè fra mi basta pure un vst scaricato sul computer fra”. Nonostante queste rassicurazioni, i genitori continuano ad essere spaesati.



“Il flauto, bro, ma a che minchia serve il flauto? Lascia stare…” spiega gasato Tedualdo, giustificando la sua scelta col fatto che nessuno abbia mai effettivamente trovato utile suonare il classico strumento a fiato; tuttavia, le proteste arrivano anche dai professori, che avrebbero difficoltà a far suonare i pezzi classici con una drum machine.



“Ma che minchia dicono questi bro”, risponde il preside, “l’importante è seguire il flow, bro! Cioè te lo immagini Bach con una bella cassa che spacca sotto? Cioè è roba che gasa bro, cioè andiamo di fronte alle altre scuole medie a flexare di brutto fra”.



Secondo Tedualdo, se il progetto avrà successo il prossimo anno potrebbe aggiungere al budget scolastico l’autotune. Secondo le autorità scolastiche, invece, Tedualdo non sarebbe idoneo al ruolo che ricopre.

Andrea Bonechi