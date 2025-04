“Basta con l’ecologismo woke”, Elon Musk annuncia la Tesla a benzina

Terra (Pianeta abbasatanza vicino a Marte) – A Elon Musk piacciono poche cose: mettere la X nei nomi di cose che compra da altri, le auto elettriche e umiliarsi pubblicamente con comportamenti imbarazzanti. Poi ci sono delle cose che Elon Musk odia: i suoi figli, le persone felici e il woke.



Proprio ieri sera, Elon Musk è tornato a far parlare di sé annunciando l’ultima rivoluzione firmata Tesla: ToXXXic un SUV da 5 tonnellate alimentato esclusivamente a benzina super, “perché sono stufo di tutta questa elettricità gender fluid”.

“L’ecologismo woke è fuori controllo – ha dichiarato Musk mentre accendeva un barbecue con un pannello solare usato come carbone – la gente vuole tornare a sentire il rumore dei pistoni, l’odore della benzina e l’adrenalina di sapere che con un pieno stai riscaldando un po’ il pianeta. È romantico! Inoltre lo sappiamo tutti che l’energia elettrica tramuta i bambini in transessuali”.

Il nuovo modello promette di percorrere 6 chilometri con un litro, purché il guidatore abbia il piede leggero e viva in discesa. Musk ha anche annunciato che la Tesla a benzina sarà dotata di un’intelligenza artificiale che insulta Greta Thunberg ogni volta che si accende il motore.

In Italia, la notizia ha già trovato sostenitori: Salvini ha preordinato 12 esemplari, uno per ogni regione “liberata dalle ZTL”, mentre Giorgia Meloni ha chiesto che venga usata come auto blu “per motivi ideologici e cromatici”.

Nel frattempo, alcuni fan storici di Tesla hanno finto di scoprire all’improvviso la svolta fascista di Musk, esprimendo dei dubbi: “Ma così tradisce tutto quello in cui credeva… tipo l’energia pulita, l’innovazione, la decenza…”.

Quando infine gli è stato chiesto se intende anche produrre una versione diesel, Musk ha risposto: “Ci sto pensando, ma solo se questo farà il bene degli stakeholder”.

Andrea H. Sesta