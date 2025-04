Roma, rogo di veicoli nella notte: Tesla vince il Premio Atac

ROMA – L’azienda Tesla si è aggiudicato l’ambito Premio Atac, che sarà consegnato mercoledì prossimo nelle mani del suo proprietario Elon Musk. “È con gradissimo orgoglio – ha dichiarato il sindaco di Roma, Gualtieri – che questo riconoscimento viene assegnato a un marchio che ha dimostrato di produrre autovetture che bruciano che è un piacere, sia spontaneamente che con l’aiuto di piromani, esattamente come gli autobus delle nostre linee di trasporto pubblico. Un premio ampiamente meritato”.

Il rogo che qualche giorno fa ha riguardato il Tesla Center di via Serracapriola ha convinto i giurati del premio, tre pompieri, due conducenti Atac attualmente ricoverati nel reparto grandi ustionati e un mangiatore di fuoco. All’annuncio, il sindaco Gualtieri ha preso fuoco, ma senza nessuna seria conseguenza. “Sono abituato a queste cose e quindi prima di uscire di casa mi cospargo il corpo di amianto” ha spiegato il primo cittadino di Roma.

Elon Musk si è detto felice della vittoria e ha appunto annunciato che mercoledì prossimo volerà in città per ritirare il premio (una targa d’autobus d’oro mezza bruciacchiata) e per sostituire con dei robot gli impiegati della concessionaria oggetto dell’incendio. “Almeno – ha chiosato Musk – posso dire con orgoglio che le mie Tesla inquinano meno delle auto a benzina, quando vanno a fuoco”.



Stefano Pisani