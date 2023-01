Scommette da anni contro il taglio delle accise sulla benzina: ora è milionario

ROMA – Un’idea semplice e geniale quella di Bruno Fioretti per vincere con sicurezza alle

scommesse. Dopo una vita passata negli ippodromi a puntare soldi su cavalli – come li ha definiti

lui – “boni solo per l’ammazzatora”, l’uomo si è deciso a cercare un sistema privo di rischi per

guadagnare dalle scommesse.

Si è chiesto: “Qual è l’evento del cui esito possiamo essere assolutamente certi?“. Dopo aver passato in

rassegna alcune opzioni, l’illuminazione è arrivata improvvisamente: le accise sulla benzina non le

taglieranno mai! Quindi il Fioretti ha iniziato a scommettere dapprima con parenti ed amici, per poi

allargare il suo giro cercando bookmaker che quotassero questo evento.

Con i soldi guadagnati l’uomo ha deciso di fondare una società per diffondere il suo metodo: è nata

così NinjaBenz, una community virtuale in cui ci si scambiano consigli e strumenti per

scommettere senza rischi sui prezzi dei carburanti. Ed è qui che è nata la vera fortuna di Bruno

Fioretti. Perché molti bookmaker, con l’avvento del governo Meloni, hanno pensato che il taglio

delle accise sarebbe stato imminente, abbassando la quota di quest’esito e aumentando quella

dell’esito contrario. E in appena due mesi il Fioretti è diventato milionario.

Ma la fortuna dell’uomo è durata poco: in preda a un delirio di onnipotenza, infatti, il Fioretti ha

scommesso tutto il suo patrimonio sul fatto che non esista al mondo un sistema più sicuro del suo.

Ed ha perso. Perché online, dal 2016, c’è NinjaBet, la prima piattaforma di Matched

Betting in Italia, una community che spiega come vincere in sicurezza sfruttando i bonus di

benvenuto e i bonus ricorrenti elargiti dai siti di scommesse. Un sistema facile facile e talmente

sicuro che ora anche Bruno Fioretti ha deciso di farne parte.

(Sì, quest’articolo è una marchetta. Facciamo i bidelli a Milano e gli affitti costano).

