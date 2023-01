Entro il 2052 al Grande Fratello VIP parteciperanno solo materie plastiche

Roma – Il Grande Fratello VIP è indubbiamente tra i reality show più seguiti in Italia. Sebbene ad ogni edizione si respiri un clima sempre più orientato all’inclusività, con la notizia di oggi sembra ci sia spinti oltre. Dopo aver affrontato tematiche LGBTQIA+, l’attenzione negli anni è ricaduta sempre di più su personaggi usciti dallo studio del chirurgo plastico. La casa di produzione Endemol ha dunque deciso che aggiornerà le regole del reality: nel rispondere alle esigenze che arrivano frequentemente dal pubblico, in una futura edizione del GFVIP parteciperanno solo materie plastiche.

A tal proposito, una commissione di esperti sta valutando la lista dei polimeri sintetici consentiti. Saranno probabilmente ammessi: polipropilene, silicone, pvc, nylon e persino esseri umani, a patto che contengano percentuali superiori al 40% di collagene e silicone.

Sarà vietato qualsiasi contatto con l’esterno, fatta eccezione con gli addetti alla raccolta differenziata. Nessun concorrente potrà utilizzare le materie plastiche di altri per i propri scopi. Forchette e piatti di plastica in cucina forniti dallo staff non prenderanno parte alla gara.

I concorrenti di plastica dovranno comunque affrontare delle prove, come ad esempio affrontare una protesta di Ultima Generazione (se nel frattempo non si sarà estinta a causa del cambiamento climatico). Sarà tassativamente vietato avvicinarsi a fonti di calore. In caso di picnic si dovrà fare particolare attenzione a non cestinare i concorrenti.

Infine, nello scenario futuro si adegueranno anche le punizioni che comportano l’esclusione dal gioco. I polimeri sintetici maschili non potranno esercitare nessun tipo di violenza verso le parti siliconiche più fragili. Per il resto, si guarderà all’intenzionalità e al contesto. Il vincitore del programma avrà diritto al premio finale GFVip, che è la partecipazione esclusiva all’ultimo film di David Cronenberg.

Mattia F. Pappalardo