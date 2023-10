Ryanair apre al sesso ad alta quota nei suoi bagni per un sovrapprezzo di 50€

Orio al Seme (BG) – Alcune settimane fa una coppia è stata sorpresa in atteggiamenti intimi nella toilette di un aereo di linea. Lo steward ha raccontato d’aver sentito dei rumori sospetti, dei gemiti gutturali e di essersi spaventato, perché quei rumori gli hanno ricordato di quella volta che sorprese in bagno Gerard Depardieu ubriaco che si masturbava con una bottiglia di Lambrusco del 2008.

Dopo essersi fatto coraggio, il giovane dipendente ha filmato ciò che stava accadendo. Il video con i due focosi amanti ha fatto così il giro del web, quasi quanto quello del professor Barbero che spiega come i longobardi usavano le clave al posto delle attuali droghe dello stupro.

È di oggi la notizia che vede il team marketing della compagnia aerea low cost più famosa prendere la palla al balzo per dar vita a una promozione quantomeno particolare. Il direttore marketing di Ryanair ha infatti dichiarato: “Sappiamo bene che molte persone vogliono provare l’ebrezza del sesso ad alta quota. Esiste addirittura un club per chi ama questo tipo di brivido, ragion per cui abbiamo deciso di permettere ai nostri passeggeri, per un sovrapprezzo simbolico di 50€, di poter prenotare la toilette. La prenotazione varrà per un massimo di 10 minuti a tratta. Nel pacchetto forniremo un fazzoletto di carta e un condom. Per soli 10 euro in più, il condom sarà senza buco”.

Intervistato, il primo avventore dell’offerta appare soddisfatto: “È sempre stato un nostro sogno proibito, io e la mia compagna ci siamo trovati molto bene. Abbiamo pagato 52,90€ perché il viaggio, con solo bagaglio a mano, veniva 2 euro e 90. L’unico inconveniente è che ora ci troviamo a Edimburgo e dobbiamo capire come tornare a casa”.

Mattia F. Pappalardo e Fabio Corigliano