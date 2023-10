Folgo (RE) – Ormai è una celebrità. Il nostro generale che parla e scrive con la sapienza e il buonsenso dal vago sapore qualunquista della casalinga di Voghera sotto steroidi è sulla bocca di tutti. E questa attenzione mediatica lo spinge a renderci edotti delle sue opinioni su tutti i temi, dalla pallavolo all’omofobia, dalla ricetta per gestire i flussi migratori a quella per fare la carbonara con la “cremetta”, senza preoccuparsi di eventuali polemiche, fatte dai soliti noti disfattisti di sinistra.

Quindi per logica conseguenza doveva arrivare il momento in cui il generale tuttologo avesse qualcosa da ridire anche sul caffè; quello macchiato.

Siamo seduti al tavolo per un’intervista e noto che storce il naso quando mi viene servito il mio solito macchiatone. E a un certo punta sbotta.

GEN. VANNACCI: “Ma davvero beve quella roba?!“

REDATTORE LERCIO: …

GV: “Intendo dire: quella mescolanza… non crede possa farle male?“

RL: “Beh, il caffè limita l’assorbimento di calcio, ma sono ancora giovane! Ci sono altre fonti da cui prenderlo.“

In un attimo il generalone s’infervora:

“Non ci siamo capiti! Non parlo di salute, ma a livello psicologico. Lei è stato plagiato dalla propaganda boldriniana dell’accoglienza indiscriminata e ha permesso che del puro latte bianco autoctono si contaminasse con una sostanza scura e aggressiva arrivata dall’estero. Anche la tazza grande, cosa significa?! Che lei sente il bisogno di dimostrare che nel nostro paese c’è spazio per tutti, e che possiamo accogliere chicchi di caffè in maniera indistinta, anche se sa benissimo che quegli stessi chicchi finiranno macinati dal sistema e produrranno un’ondata di criminalità e di disordine! Per non parlare della sostituzione alimentare! Fra qualche anno al supermercato troveremo solo latte macchiato! Ma si rende conto?! CI STANNO CONTAMINANDO I FLUIDI VITALI!“

Mentre arrivano gli infermieri chiamati dal barista, scambio due chiacchiere con lui: “Ogni mattina la stessa storia! Appena incrocia un cliente che prende un macchiato, inizia ‘sta filippica! Se vede un cappuccino è pure peggio, ma con il marocchino perde proprio la testa!“



Inizio a chiedermi se quel bicchiere d’acqua (di pura fonte italica), che il generalissimo supersayan stava sorseggiando, non sia stato addizionato con vodka o con foglietti idrosolubili di dubbia provenienza. Ma temo che la mia speranza sia vana e che il super generale, ultra decorato e con tre lauree, produca questi pensieri naturalmente.

Federico Graziani