Roma. Troppi cantieri per il Giubileo, anziani costretti a darsi il cambio per osservarli tutti

Roma (Città Gualtierizzata forse anche troppo) – “È impossibile proseguire così: c’è troppo da vedere, troppo da dire, troppo da criticare, io son mica sicuro di arrivare al Giubileo, guardi. Se continua così schioppo prima di vedere Salvini in carcere, che tristezza!”. Amarezza, stanchezza ma anche stoicità, sono questi i sentimenti contrastanti che emergono dalle parole di Aldo Svitelli, ex generale dell’Arma dei Carabinieri in pensione dal 1964, quando riuscì, grazie ad abili stratagemmi, ad appendere la divisa al chiodo a soli dieci anni.

Svitelli, residente nella capitale da sempre, negli ultimi tempi soffre le ruspe, i cantieri e i lavori nella città eterna, che sempre più velocemente si sta preparando al Giubileo del 2025. Ma non è dei rumori o dei disservizi che si lamenta Svitelli: “Troppi cantieri, troppi lavori, troppi operai! Noi pensionati non siamo attrezzati per guardarli tutti: siamo sotto organico! Da tempo, molti miei coetanei sono costretti a tornare a lavorare, oppure non sono mai riusciti a raggiungere l’agognata baby pensione e quindi, noi umarell, ci troviamo fortemente in difficoltà – continua Svitelli affranto – siamo costretti a darci il cambio da una parte all’altra di Roma per supervisionare tutto: è impossibile continuare così!”.

Ma non tutti gli umori sono negativi. A Svitelli fa da contraltare il viso raggiante di Aristide Contraffatto, ex benzinaio di Roma Nord, prima che questa diventasse parte della Cambogia. Contraffatto, dall’alto dei suoi settantadue anni, continua a essere il giaguaro di una volta: “Fossero sempre così le giornate, con tutti ‘sti cantieri da guardà, ma ben vengano! Tutti dicono che il Giubileo è l’anno prossimo, per me è ora! Questo è il Giubileo degli umarell!”.

All’appello di Svitelli ha risposto comunque il sindaco Gualtieri con un altro video cringissimo che vorremmo far finta di non avere mai visto.

Davide Paolino

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Arnaldo di Latebiosa)