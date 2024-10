Libano, scattano le misure di sicurezza: “Fate tenere i cellulari alle donne”

MEDIO ORIEN (TE) – Con un’operazione senza precedenti, si è compiuto il più vigliacco attentato della storia che ha colpito Libano e Siria, in cui sono stati fatti esplodere simultaneamente i cerca persone dei miliziani di Hezbollah: a Beirut si contano 11 morti , a Damasco 7.

La firma del Mossad è abbastanza chiara, sia per modalità sia per intenti. Un attacco che ha dimostrato le evidenti lacune degli apparati militari filo-iraniani, surclassati nell’intelligence, nelle capacità tecnologiche e nella supremazia militare. Resta solo da capire quale sarà la risposta: reagire come al solito, occhio per occhio, o, al contrario, reagire occhio per occhio. Intanto Israele non commenta, ma è l’unico a far roteare il dito indice verso l’alto fingendo indifferenza.

L’emergenza sicurezza è la priorità massima al momento: disposti a tutto per non farsi umiliare ancora una volta, Hezbollah e Teheran hanno già predisposto dei nuovi piani a tutela della sicurezza dei propri agenti e, in tutta segretezza, delle nuove strategie d’Intelligence, che hanno ricevuto l’approvazione anche dello stesso Mossad.

Come prima tutela, agli agenti è stato ordinato di far custodire cellulari, cerca persone e apparecchiature elettroniche di qualsiasi genere, alle rispettive mogli, mentre agli agenti single +e stato intimato di sbrigarsi a trovarsi una partner.

Una scelta dettata dall’etica, che rispetta sia l’antica tradizione musulmana del non rispettare la volontà delle donne, sia la Costituzione, in quanto sancito dall’articolo 4 comma 6 del 3 ottobre 610 d.c. del Corano.

Tra gli altri privilegi concessi alle donne sposate con agenti sono stati approvati quello di aprire lo sportello dell’auto, salire sul posto di guida e accendere il motore o quello di sbloccare e rispondere al telefono, interfacciarsi con i corrieri e aprire i pacchi ricevuti anche se il velo non è indossato correttamente.

Oltre a tutto ciò, alle donne verrà consentito anche di mettere il rossetto, ma solo in casa.

Vittorio Lattanzi



(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Arnaldo di Latebiosa)