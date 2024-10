Polemiche per l’attacco israeliano a UNIFIL, Netanyahu: “Ma allora non si può più fare niente!”

GERUSALEMME – Si sono vissuti attimi di tensione stamattina nella sede del governo israeliano, ma poi il premier Netanyahu ha ritrovato il suo cellulare: “Oggi è il mio compleanno, e sto aspettando gli auguri da parte dei miei nipoti. Ah, i bambini, quanta gioia sanno regalare. A proposito, tra poco è ora di lanciare un altro raid su Gaza!“



Il primo ministro dell’unica democrazia del Medioriente (bisogna scriverlo almeno una volta per articolo, se no i media atlantisti ci rimangono male – NdR) in questi giorni sta ricevendo diverse critiche, ma non per i 40.000 morti (qualcuno parla di 100.000) nella Striscia causati dagli attacchi ordinati da Gerusalemme, che sono solo effetti collaterali imprevisti quando bombardi una zona densamente popolata, ma per aver preso di mira la postazione UNIFIL, ovvero la Forza di Interposizione provvisoria in Libano delle Nazioni Unite, con tanto di impieghi di carri armati: “Non sapevo nemmeno che ci fosse ‘sta postazione provvisoria, poi un generale mi ha detto che è provvisoriamente lì dal 1978 ma uno non è che si possa ricordare di tutto“.



Durissime le reazioni degli alleati: Biden ha dichiarato che così non si fa e Crosetto si è addirittura allontanato dai social per 15 minuti per seguire la vicenda.

Al che Netanyahu ha risposto che è pronto a rivolgersi proprio alle Nazioni Unite perché non è possibile che uno non possa più fare niente: “Non ci possono trattare così! Siamo o non siamo l’unica democrazia del Medioriente?!“



Molti ormai lo accusano di perseverare con l’azione bellica per procrastinare il più a lungo possibile il suo inevitabile tramonto politico, ma il primo ministro ha smentito categoricamente una simile teoria, poi ha avvistato un drone avvicinarsi con un pacco regalo e ha dato l’ordine di bombardare Amazon.



Augusto Rasori



(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Arnaldo di Latebiosa)