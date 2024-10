CASERTA – La Guardia di Finanza di Caserta ha sgominato oggi un’organizzazione criminale dedita all’organizzazione di combattimenti clandestini tra intelligenze artificiali. L’operazione, denominata “Deep Blue Caserta”, ha portato all’arresto di 15 persone e al sequestro di 80 server, 2 martelli pneumatici per generare buche stradali e un telecomando per controllare il meteo. Le indagini sono partite dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona, insospettiti dal via vai di nerd che parlavano con un linguaggio da prompt di comando del tipo: “Comportanti come un uomo con la patente e parcheggiami l’auto” o “Pensa di non aver più un soldo, adocchia la pensione di mio padre e agisci di conseguenza”.

All’interno della struttura, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio ring con gabbie, dove le IA si sfidavano in combattimenti che in taluni casi hanno portato alla morte di alcune CPU. “Uno spettacolo agghiacciante”, ha dichiarato il maresciallo Esposito, coordinatore dell’operazione. “Abbiamo assistito a duelli feroci laddove diversi algoritmi si prendevano a male parole in dialetto casertano. Non mancavano insulti di cattivo gusto sulle rispettive motherboard e minacce di formattazione disco”.

Tra gli arrestati figura anche Prisco Geppettì, 35 anni, noto come “O’ backendone”. Secondo gli inquirenti avrebbe creato un’IA chiamata “Stamm a sent'” specializzata nel generare portali interdimensionali permettendo di evadere il fisco creando società in universi paralleli.

Le AI sequestrate sono state affidate a un centro di recupero specializzato, dove verranno sottoposte a un programma di riabilitazione che prevede la preparazione del polpettone alla casertana e una terapia di gruppo con briscola tra gli anziani del bar.

Mattia F. Pappalardo & AI