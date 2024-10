Putin minaccia nuovi attacchi alle ferrovie italiane: “Già acquistate decine di chiodi”

Случайные русские слова – Nuova tegola sulla testa dello sciagurato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Capitano Salvini: dopo il caos del trasporto ferroviario, dopo il processo per il caso Open Arms “Incredibile che io sia processato per qualcosa che ho fatto una delle pochissime volte che ho messo piede nel ministero!“, ora arriva anche la nuova minaccia del suo ex amico Vladimir Vladimirovič Putin.

Già qualche mese fa, lo Zar (che Salvini voleva scambiare con due Mattarella prima dell’invasione in Ucraina, ma che ora, a distanza di soli due anni dall’inizio della guerra, non esita a non negare che possa essere un criminale di guerra) aveva ipotizzato di armare “i nemici dell’Europa” (ma lì, Salvini non aveva capito benissimo: “Beh, i nemici dell’Europa siamo noi!“).

Le dichiarazioni di oggi sembrano però destinate univocamente al Bel Paese. “Abbiamo acquistato decine di chiodi in titanio ultraresistente che siamo in grado di lanciare lungo tutta l’infrastruttura ferroviaria italiana in soli 7 minuti. Colpiremo gli snodi ferroviari più importanti in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania eccetera. Insomma, dappertutto tranne che in Sardegna, dove praticamente non ci sono treni, e in Sicilia, dove non saremmo in grado di peggiorare la situazione. Matteo, sto parlando con te, capito? Prima fai tanto l’amicone e poi mi tradisci così?“

Nonostante le minacce però, il primo test di lancio è stato fallimentare: il chiodo, partito da una base vicino Mosca, si è completamente disintegrato non appena raggiunti i 200 metri di quota.

Francesco Conte