Polemiche per Fazio e Littizzetto, Lagerbäck amara: “A nessuno frega un cazzo di che fine faccio io”

ROMA – Filippa Lagerbäck è distrutta: “Tutti a difendere Fabio e Lucianina, ma a me nessuno ci pensa? Io sono in grande difficoltà, sto soffrendo tantissimo” e, questa volta, le sue parole non sono riferite al fatto che abbia preso il Covid o peggio che sia sposata con Daniele Bossari, ma alla fine del programma “Che tempo che fa”.

“Esprimono tutti grande solidarietà nei confronti di Fazio e Litty, ma a nessuno frega un cazzo di che fine farò io. Sono già in crisi di astinenza dell’annuncio di qualcuno. Posso annunciare lei? Come si chiama? Oppure lei, lì dietro, com’è il suo nome? Posso dire, e stasera è con noi… la prego… “ dichiara, quasi in lacrime, la simpatica svedese che, in tanti anni, è rimasta seduta in prima fila nel programma di Fabio Fazio per salvare le apparenze sulle quote rosa della trasmissione.

Ma mentre Filippa consulta gli annunci di lavoro adatti al suo profilo (“Sto cercando qualcosa come pianta da ufficio, ma la concorrenza è enorme”) le polemiche sulle scelte del consiglio di amministrazione e dell’ad Rai in pectore Roberto Sergio non si placano. Fabio Fazio sta ricevendo infatti in queste ore numerosi attestati di stima da parte di colleghi e non che, da più parti, gli riconoscono di essere stato in questi vent’anni un grandissimo giornalista, sebbene sfavorito dagli handicap di essere completamente privo di una spina dorsale e di aver visto progressivamente espandere la fabbrica di tappeti che ha al posto della lingua.

Fazio sarebbe una delle più illustri vittime del network “TeleGiorgia”, che avrebbe in programma di smantellare senza pietà la televisione di stato costringendo grandi professionisti come lui e Luciana Littizzetto a migrare sul Nove sottoscrivendo contratti milionari.

Ma la Rai non ci sta e rimanda al mittente queste accuse infamanti specificando che la nuova trasmissione che rimpiazzerà “Che tempo che fa” non farà rimpiangere quel programma. “Innanzitutto – spiega Sergio – manterremo i pilastri del programma che tante soddisfazioni ci ha dato: l’acquario e i due fessi del pubblico che ridono a qualsiasi cosa in modo rumorosissimo”. È notizia di queste ore, infatti, che i due fessi del pubblico che ridono a qualsiasi cosa in modo rumorosissimo non hanno ceduto alle lusinghe di Discovery, che aveva offerto loro 1 milione a stagione per passare con loro, e della Littizzetto, che gli aveva offerto 1 milione e mezzo di euro, perché sono praticamente le uniche due persone nell’Universo conosciuto che ridono alle sue battute. Ma “i due fessi del pubblico che ridono a qualsiasi cosa in modo rumorosissimo erano troppo affezionati alla Rai per lasciarci – racconta con soddisfazione Sergio – e quindi hanno deciso di rimanere. Ci saranno molto utili, dato che ci serve qualcuno che sia capace di ridere alle battute di Pino Insegno“.

Probabilmente, infatti, il nuovo talk show della domenica sera sarà affidato all’amichetto di Giorgia Meloni, e il suo sarà un acquario che contiene delfini – ma delfini rigorosamente italiani trasferiti direttamente da Genova. “Sarà un programma nuovo che punterà tutto sull’informazione più approfondita e affidabile, quella proveniente da valide fonti e approvata dal Governo” specifica Sergio. E sul destino della Lagerbäck? “Forse le permetteremo di continuare,, come ha fatto finora, a vivere nella sua poltroncina – dichiara un magnanimo Sergio – ma solo se non darà fastidio e, soprattutto, se farà altri sette figli con Bossari rifiutando la farina di grillo e la carne sintetica. Ah, e il suo cognome deve diventare Campoindietro”.

Stefano Pisani