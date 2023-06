Pericoli IA, Governo lancia allarme: “Generato falso video in cui Meloni si dichiara antifascista”

ROMA – Giorgia Meloni che si dichiara antifascista. Di più: che si proclama “convintamente antifascista. Il fascismo è stato il male assoluto, condannato dalla storia e da me”. Il video spopola sul Web da qualche giorno, ma si tratta di un falso, ed è stata creato dall’Intelligenza Artificiale. Ha dovuto chiarirlo anche Twitter, che ha scelto di inserire una specifica: “Questo è un video falso creato dall’intelligenza artificiale di Zao”, tardivamente, però, quando il filmato contava oltre 25 milioni di visualizzazioni in tutto il globo terracqueo italiano.

Ma non è stato solo Twitter a dover smentire. Palazzo Chigi è corso subito ai ripari con una nota ufficiale: “Il Presidente del Consiglio non ha mai detto in nessuna circostanza, occasione, situazione, evento, manifestazione, consesso, riunione, convegno, accolita, capannello, comaraggio (sì, il comunicato è stato scritto da Matteo Salvini, ndR) di essere antifascista o, addirittura, ‘convintamente antifascista'”. “Il video che sta circolando è falso – ha commentato Ignazio La Russa – ma comunque, scusatemi… davvero qualcuno, anche solo per un momento, ha creduto potesse essere vero? Suvvia… Meloni che dice di essere antifascista è come Salvini che dice di tenere per l’Inter, come Berlusconi che avesse detto che gli piace il cazzo, è come me che … che dico di essere antifascista. Qualcosa di impossibile, che va contro ogni legge di natura”.

Dalle ricerche di Google Trends, intanto, emerge un picco di popolarità delle voci “Giorgia Meloni antifascista/ Giorgia Meloni democratica”. Secondo alcuni istant poll, questo incidente avrebbe già fatto perdere 7 punti di gradimento a Fratelli d’Italia. “Il danno alla mia immagine è chiaro e gli autori di questo video infamante ne risponderanno nelle opportune sedi legali – ha dichiarato Meloni – il mio rapporto col fascismo non può essere messo in discussione. Quello che conta, poi, non sono le parole, o i video falsi, ma i fatti. Se volete davvero sapere se sono antifascista o no, lascio che siano le politiche del mio Governo a parlare. Per il resto, come diciamo noi, molti nemici, molto onore.”

Stefano Pisani