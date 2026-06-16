Nuovo filtro su Tinder: si potrà scegliere di non frequentare gli ascoltatori de “La Zanzara”

Milano – Per raggiungere picchi di civiltà e di progresso non servono né proclami e né gesti eclatanti, ma certe volte basta solo aggiungere un ulteriore filtro nella più famosa app dedicata agli incontri tra persone che vogliono scopare come se non ci fosse un domani… conoscersi e fare una famiglia per donare figli alla Patria.

Infatti il CEO di Tinder, John Maderfacher, ha deciso di lanciare solo per l’Italia la possibilità di non frequentare gli ascoltatori de “La Zanzara”, eliminando in un sol colpo la possibilità di incontrare no-vax, nostalgici, adoratori di Vannacci e gente che ha deciso deliberatamente di non lavarsi più ed è solita cantare al karaoke con Matteo Salvini.

“Certe volte, su Tinder, mi è capitato di iniziare a dialogare con una ragazza molto interessante”, confessa Domenico Fariniello, “e questa mi rispondeva sempre con robe tipo ‘amico miooooo’ e ‘in quale città?’, lì per lì non avevo capito ma poi al primo appuntamento ho scoperto che aveva questo ritardo cognitivo: era ascoltatrice assidua de “La Zanzara”.

Anche sul versante opposto le esperienze non sono state eccezionali, come spiega Laura: “Ho matchato con questo tipo che mi mandava solo link in cui Cruciani e Parenzo facevano finta di litigare su alcune questioni salvo poi convenire che erano dalla stessa parte sin dal principio. Una sorta di wrestling ma che va in onda sulla radio di Confindustria, con la differenza che il wrestling reale è molto molto molto più etico”.

“Grazie a questo filtro”, conclude Laura, “ora ho almeno il 70% di possibilità in meno di avere a che fare con degli autentici casi umani, per l’altro 30% aspetto l’aggiornamento col filtro per chi ascolta lo Zoo di 105”.

Davide Paolino