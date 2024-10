Napoli, Pulcinella si affloscia. Il sindaco: “Giuro, è la prima volta che succede”

Napoli – “Giuro è la prima volta che succede”. Non si dà pace il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dopo l’afflosciamento improvviso dell’ormai celebre pulcinella stilizzato, chiamato da tutti i napoletani semplicemente “o cazz”. L’installazione che in questi giorni ha fatto discutere tutta Italia, infatti, si è rimpicciolita in pochi secondi, ripiegandosi su stessa e lasciando l’intera città a bocca aperta.

Il sindaco, seduto in un angolo e con le mani a coprirsi il volto, prova a fornire delle giustificazioni ai nostri microfoni: “Mi vergogno moltissimo – balbetta il primo cittadino – il problema è che i napoletani sono molto esigenti, quindi sono stato colto da una forte ansia da prestazione. E questa cosa può succedere a chiunque, anche se a me, lo ripeto, NON ERA MAI SUCCESSO!”

Ora bisogna capire come fare per rivitalizzare l’installazione. Alcune soluzioni tentate in queste ore non hanno avuto successo, come trasmettere su un maxi schermo la scena di “È stata la mano di Dio” con Luisa Ranieri con le tette di fuori, oppure il tentativo di coinvolgere direttamente sul campo la pornostar Valentina Nappi che però, contattata dall’amministrazione napoletana, avrebbe risposto: “Non sono cazzi miei, io sono di Salerno”.

Ma l’idea che sembra convincere maggiormente il sindaco di Napoli è portare il pulcinella moscio allo stadio Maradona e fargli vedere una partita del Napoli di Antonio Conte, che sembra costruito per vincere di nuovo lo scudetto: “Se non si rialza con Lukaku e McTominay non so proprio cos’altro fare”.

Eddie Settembrini

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Arnaldo di Latebiosa)