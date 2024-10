Migranti, Meloni rassicura: “La diffusione delle notizie sugli sbarchi è calata dell’80%”

Sono ore frenetiche per l’esecutivo di centrodestra. Il momento di discutere la manovra economica si avvicina sempre più e cominciano a scarseggiare i complotti con cui distrarre gli italiani dai sacrifici previsti. Ormai lontana nella memoria l’inesistente indagine ai danni di Arianna Meloni, svanito l’effetto affaire Sangiuliano-Boccia, ormai intiepidito lo stupore per il delirio del ministro della Cultura Giuli, ci è voluto un ex impiegato di Banca Intesa malato di curiosità cronica a far sì che la maggioranza compatta potesse gridare al nuovo complotto ai danni del governo poiché Coviello, questo il nome del ficcanaso, ha sbirciato impunemente nei conti delle sorelle Meloni. Solo che oltre a loro ci sono altri 6000 spiati che vanno da Mattarella a Piero Pelù, da Totti a Paola Turci a Pietro Paolo Virdis, da Zucchero ad Al Bano. Non a caso le attenzioni degli inquirenti impegnati a scoprire il mandante dello spionaggio bancario si stanno ora spostando su un nuovo sospettato: Romina Power.

Nel frattempo, continuano senza sosta gli aggiornamenti operati dal governo nei confronti della neolingua meloniana. Le aggiunte più recenti sono:

“evasioni accertate” equivalente a “riscosse”

“fondi stanziati” equivalente a “erogati”

“aumenti” diventato “rimodulazioni”.



L’ultima novità, inserita solo poche ore fa, è “Operazione Albania”, usata per indicare un termine che a qualcuno, non certo ai sostenitori di questa maggioranza, potrebbe suonare meno affascinante: deportazione.

Proprio in queste ore, infatti, è stata inaugurato il primo viaggio della nave militare Libra verso Shengjin – chiamarlo San Giovanni di Medua non suonava abbastanza deterrente per cui si è optato per la versione che sembra una città della Cina – con a bordo un carico di 16 migranti che verranno portati nel lager, ehm, centro per richiedenti asilo (mannaggia a ‘sta neolingua! ndR) per essere controllati ed eventualmente rimpatriati. Costo dell’operazione 250.000 euro, ovvero, 15625 euro a testa. In pratica sarebbe costato meno inviarli con una nave della Costa Crociere.



Intanto, a Lampedusa sono sbarcati circa 1000 migranti in 24 ore, un’offesa al nostro paese che la premier ha deciso di affrontare in maniera assai incisiva: “Il piano Mattei va avanti, qualunque cosa voglia dire ‘sta fregnaccia, ma voglio anche annunciare che sotto il mio mandato governativo la diffusione delle notizie sugli sbarchi è calata dell’80%, risultato che la sinistra non aveva mai ottenuto nei suoi 185 anni al potere“.

Ma Giorgia Meloni ha ancora qualcosa da dire anche sulla vicenda dei conti spiati: “Ma se po’ sapè quanto c’aveva sur conto Virdis?“



Augusto Rasori

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Arnaldo di Latebiosa)