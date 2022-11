Mondiali. La Fifa si adegua: “Le fasce arcobaleno ammesse ma solo se il braccio rimane in albergo” 

Davide Paolino

Conosciuto in tutto il mondo dopo aver vinto MasterChef Inghilterra nel 2009, grazie al suo celebre piatto "nutria in umido che è sempre meglio di quello che vi mangiate voi, qui, in Inghilterra". Nel 2011 percorre il cammino di Santiago ma virtualmente. Nel 2014 si ricorda di santificare le feste. Nel 2016 diventa missionario a città del Vaticano, deciso ad insegnare Cristo agli autoctoni del luogo. Nel 2018 si riposa. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo come tutina di Achille Lauro.