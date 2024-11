“Misteriosi segnali da Marte”, ma era solo uno scherzo di Curiosity

MARTE (SISTEMA SOLARE) – Grande eccitazione per alcuni segnali provenienti da Marte captati da un dispositivo di un astrofilo costruito con carta argentata, due banane e un microprocessore rubato alla Nasa durante una visita turistica a Houston. “Stavo come al solito ascoltando quello che accadeva nell’Universo – riferisce Anthony Cuollecaz, nerd di 20 anni residente a Roswell, Nuovo Messico – quando ho udito qualcosa di inaudito: un segnale breve, poi uno lungo, poi tre brevi, seguiti ancora da tre brevi. Ero di fronte a una chiara comunicazione aliena! Ho eiaculato”. Tony è allora corso al telefono per riferire l’evento ai suoi amici. “Per la prima volta avevo eiaculato senza un porno! Poi dopo gli ho detto anche del segnale”, continua con entusiasmo il giovane Cuollecaz. Purtroppo, però, la gioia di Tony era prematura: contemporaneamente, infatti, la Nasa riceveva da Marte una trasmissione di Curiosity in cui il rover perculava il pianeta Terra, raccontando di aver inviato in codice Morse la parola “ASS” e che un tizio “con una voce da ChatGpt sbronzo” ci aveva creduto.

“Ormai sono su Marte da 12 anni – ha spiegato Curiosity agli ingegneri del Johnson Space Center – e mi sono rotto i coglioni di setacciare il terreno e assaggiare le pietre, volevo svagarmi un po'”. La sonda ha poi continuato aggiungendo che “inoltre, da quando è arrivata Perseverance, che ha un bel paio di scudi termici belli grossi, vorrei far colpo su di lei e integrare i nostri circuiti, non so se mi spiego. Purtroppo lei è una tipa snob: sta qui addirittura per cercare tracce di vita, non se ne fa nulla di uno spaccapietre come me. Anche se potreste pensare che non abbia molta scelta su ‘sto Pianeta deserto, ho concorrenza. Non parlo tanto di Spirit e Opportunity, i due rover gemelli che già stavano qua quando sono arrivato e secondo me sono ricchioni, ma di Ingenuity, che è arrivato con lei. Secondo me Perseverance ha un debole per quell’elicotterino-drone. Come al solito sarà scattato l’istinto materno per quel coso che manco c’ha un dissalatore termico”.

La cotta per Perseverance sembra essere stata dunque all’origine della burla di Curiosity. “Quando è arrivata le ho detto: ‘Ehi, ma… tuo padre fa il ladro? Perché ha rubato dei fondi al Governo degli Stati Uniti per fabbricarti e pianificare la tua missione’, ma non ho avuto molto successo. Un’altra volta ho alluso al fatto che avrebbe potuto trovare tracce di vita nel mio stabilizzatore bifase inferiore, non so se mi spiego, ma lei se n’è andata senza dire un bip. Allora ho pensato che con questo scherzone l’avrei conquistata”. Le cose non sono però andate come sperava Curiosity, “Ho raccontato a tutti di Cuollecaz, e di come aveva eiaculato, ma Perseverance ha detto che ero solo un bulletto e se n’è andata a pulire le pale a Ingenuity. La settimana prossima gli stacco il rotore” ha concluso Curiosity.



Stefano Pisani