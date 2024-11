Elettori democratici assaltano il Campidoglio: “Così tra quattro anni vinceremo noi!”

USA – La strategia politica dei democratici ha funzionato alla perfezione, a cominciare dal fatto dell’aver perso le elezioni. Questo è solo il primo passo di una lunga lista di passaggi che porterà all’assalto del Campidoglio a gennaio e poi alla vittoria delle preseidenziali tra 4 anni. Siamo entrati in posseso di documenti risersati, il cossiddetto Progetto 2025 (cercatelo su Google), in cui si delinea per filo e per segno in che modo i democratici ruberanno per la seconda volta le elezioni, dopo quelle del 2020, si intende.

Abbiamo trovato i dettagli del Progetto 2025 grazie a una soffiata anonima (un bigliettino trovato dentro una bottiglia di whiskey abbandonata da un senatore democratico imparentato con Jack Ruby), ma diteci voi se non è tutto plausibile. Il piano si basa su tre punti fondamentali: perdere apposta le presidenziali, dare l’impressione di essere di sinistra mentre si propongono cose di destra, e — ovviamente — raccogliere montagne di soldi tramite il fundrasing.

Uno dei passaggi chiave del piano è assicurarsi che i democratici continuino a sembrare progressisti mentre, dietro le quinte, propongono di tutto quello che renderebbe felice un militante repubblicano: abbassare le tasse ai ricchi. Un dirigente democratico ci ha confermato che “a sinistra sono troppo impegnati a litigare tra loro per accorgersi di cosa facciamo realmente, quindi possiamo anche proporre di deregolamentare le miniere di carbone: basta che lo facciamo con empatia e con un il giusto slogan, qualcosa tipo “Grazie all’inquinamento siamo tutti più uguali” o stronzate simili.”

E come potrebbe mancare, nel Progetto 2025, un bel capitolo dedicato all’assalto al Campidoglio? Sì, avete capito bene: per prendersi la vittoria tra 4 anni, i democratici pianificano un assalto al Campidoglio in grande stile, ispirati dai fan di Trump del 2021. Solo che — come sempre — qualcosa andrà storto.

Il piano è chiaro: si presenteranno con cartelli tipo “Salviamo il pianeta da Trump” e “Basta con le ingiustizie elettorali!” e così via, salvo poi ritrovarsi a discutere di quante centinaia di missili donare alla famigerata “Unica democrazia del Medio Oriente”. Non mancheranno bandiere arcobaleno e magliette di Bernie Sanders, ma con un piccolo twist: al posto degli slogan di protesta, le folle intoneranno all’unisono un codice QR per fare una donazione al partito!

Sarà un disastro di proporzioni epiche: alcuni manifestanti si perderanno alla stazione della metro, altri si schiereranno dalla parte della polizia, mentre i più svegli rimarranno a casa alla ricerca dell’hashtag giusto per commentare in diretta su X, Threads e TikTok quello che sta succedendo.

Queste divisioni e questa sconfitta uniranno ancora di più la base di elettori democratici, in modo tale da assicurare certamente la vittoria. Forse.

Andrea H. Sesta