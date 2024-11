Bologna. Per placare le polemiche, Governo nomina l’esponente di CasaPound capo della Polizia

Bologna (comune protetto dal WWF come unica città rossa d’Italia) – La soluzione era semplice, ma così semplice che persino il governo più inetto, malsano, sbagliato, lollobrigidesco e nostalgico della Storia ci poteva arrivare, e infatti così è accaduto.

Dopo le polemiche di sabato scorso, una nota ufficiale di Palazzo Chigi (che da ieri è diventata la dimora del Presidente con il più alto tasso di disoccupazione femminile di sempre, a confessione propria) ha ristabilito la pace promessa sin dai primi giorni di insediamento.

“Il camer… il signore, tanto gentile e tanto onesto che sabato a Bologna dava indicazioni in modo perentorio e assertivo a tutti gli esponenti delle forze armate presenti in loco è da considerarsi, da oggi, Capo della Polizia. La seguente qualifica gli dà la possibilità di ordinare e organizzare le forze di Polizia ai suoi ordini, cioè tutte, comprese quelle a cui, secondo i comunisti di Bologna, non poteva chiedere di abbassare gli scudi”.

“La seguente nomina è retroattiva da venerdì scorso e varrà almeno per i prossimi cinque/sei mesi, a meno che non esca fuori un parente nelle forze di governo, in quel caso un ministero o un sottosegretariato si troverà anche per lui. Ossequi, il vostro Presidente (almeno per un ventennio) Meloni”.

La nomina, quindi, calma anche il sindacato di Polizia che nelle giornate scorse aveva emesso in merito un comunicato molto polemico: “Il camer… il signore di CasaPound, tanto a modo, non deve ordinarci cosa fare, lo sappiamo già benissimo da soli chi dobbiamo manganellare: quelli pro-Palestina, i giovani, gli ambientalisti, i comunisti, quelli che difendono i diritti umani, quelli di Amnesty International, i migranti, i parenti dei migranti, gli amici dei migranti, i centri sociali, chi vende erba light, chi fuma erba, chi ama la zia, chi va a Porta Pia, chi caca il cazzo al governo, cioè un po’ tutti quelli che non vanno a dormire col braccio teso. E che cazzo!”.

Davide Paolino