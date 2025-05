Meloni sorpresa a pronunciare la parola “Referendum” in una stanza con più di tre persone

Roma – Un errore, una svista, una piccola disattenzione, lo stesso staff della Presidente Giorgiə Meloni è quasi in difficoltà di fronte all’episodio che ha distrutto una campagna di disinformazione lunga mesi e mesi. Ma cosa è successo di così grave da aver fatto quasi tremare il palazzo (e non stiamo parlando di Crosetto che correva)?

Ebbene, la leader di Fratelli D’Italia e del centrodestra e del Governo e dei cuori sognanti di Edi Rama e di Narendra Damodardas Modi è inciampata, metaforicamente, durante uno dei suoi incontri giornalieri organizzati apposta per non farle notare che non è stata invitata all’ennesima riunione importante con gli altri leader del mondo.

Durante un fondamentale meeting con l’ANPI (Associazione Nazionale Pipistrellai Italiani), che lamentavano l’esclusione dei loro animali da compagnia dalle categorie che da oggi possono viaggiare in aereo, la Premier ha pronunciato per sbaglio la parola “Referendum” riferendosi ai quesiti previsti per l’8 e 9 Giugno in tutta Italia.

Il perché e il percome non ci è dato saperlo ma lo staff della leader padrona del nostro destino precisa due punti fondamentali su questa piccola svista: “La Premier si è detta amareggiata per aver perso il gioco del silenzio sui referendum, ma pur constatando questo errore continuerà, da adesso in poi, a far finta di nulla adottando la già famosa tecnica dell’opossum che tanto ci rende fieri nella politica internazionale”.

E conclude poi: “Comunque, di lavoro e cittadinanza, usando un piccolo eufemismo, non gliene po’ fregà de meno”.

Davide Paolino