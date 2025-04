Dazi, Giorgia Meloni spiega la sua prossima mossa: “Ho studiato gli opossum”

ROMA (Washington D.C.) – “Non mi chiedete di scegliere fra Trump e l’Europa. Io sono equidistante. Sono sempre equidistante. Quando mia figlia Ginevra mi chiede se può invitare bambini di famiglie di sinistra io resto equidistante. Poi le dico che le mozzo le manine se lo fa. Ma resto equidistante“.

Non ha dubbi, come sempre, il nostro presidente del Consiglio, nemmeno di fronte alla cruciale questione dei dazi: “Avete visto? È bastato chiedere se potevo fare un salto alla Casa Bianca e Donnie è subito tornato sui suoi passi. Io comunque ci vado lo stesso, e vorrei vedere, il viaggio è già pagato. Dagli italiani, ma comunque la maggior parte di loro, come sapete tutti, ha votato per me. Per cui sti cazzi“.



È una situazione difficile quella che deve gestire Giorgia Meloni: il suo vice Salvini è nettamente schierato con Trump, ha dichiarato che i dazi siano un’opportunità per le nostre imprese e che i veri dazi sono le politiche imposte dall’Europa (comprese quelle ambientali, il che è strano, perché tutti sanno quanto in genere la Lega sia attenta all’ambiente) e l’altro vice Tajani non si sa bene cosa cazzo pensi. Per cui mediare tra due posizioni simili non è affatto semplice.

La leader di Fratelli d’Italia ha comunque già elaborato un piano infallibile: “Ho avuto l’ispirazione guardando un documentario con mia figlia sugli animali dell’Argentina… ah, no, era L’Era glaciale. Lo guardo spesso per ricordarmi dove voglio portare questo Paese. Comunque a un certo punto c’era un opossum che per ingannare un predatore si è finto morto. E lì ho avuto l’illuminazione“.



Ora il timore dell’Unione Europea è che l’imprevedibile Trump, indispettito dalla visita della Premier che al momento appare più inutile che mai, possa cambiare idea per l’ennesima volta e annullare il suo rinvio e ripristinare i dazi immediatamente, ma Giorgia è tranquilla: “Se vedo che la situazione con Donnie diventa tesa e mi chiede di baciargli il culo faccio come l’opossum e mi fingo morta. E speriamo che non sia pure un po’ necrofilo“.

Augusto Rasori