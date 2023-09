IT-Alert annuncia l’uscita di un nuovo brano di Fedez

ROMA – Sebbene fosse ancora in fase di sperimentazione, il sistema di allerta pubblico IT-Alert, alle 10 di questa mattina, ha diramato su tutti i cellulari italiani il suo primo messaggio reale di pericolo. L’allarme non riguarda un terremoto devastante o l’esplosione dei Campi Flegrei, molto peggio: l’imminente uscita di un nuovo singolo di Fedez.

In molti si sono chiesti – vista la gravità della segnalazione – se si trattasse ancora di un test, ma il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha fatto subito chiarezza: “Non è un test, ripeto, non è un test, è una minaccia reale. Invito la popolazione italiana a disinstallare tutte le piattaforme di streaming audio e a stare lontana da radio e programmi televisivi per almeno tre mesi. Anzi, sarebbe più prudente lasciare tutto e ritirarsi in un monastero benedettino, cosa che sto per fare io”.

Nei minuti successivi alla segnalazione, molte persone si sono riversate in strada in preda al panico. Tranne i NoAlert, che da quando è iniziata la sperimentazione hanno impostato il telefono in modalità aereo, lo hanno avvolto in carta stagnola e lo hanno chiuso in una cassaforte blindata che hanno calato sul fondo dell’Oceano Atlantico. I NoAlert, ignari di tutto, non riusciranno a mettersi in salvo per tempo e saranno investiti da una gragnuola di melodie banali con autotune a palla, soluzioni armoniche che avrebbero schifato anche i Ricchi e Poveri e testi che sembrano scritti proprio dai Ricchi e Poveri.

Raggiunto dalla stampa, Fedez non ha rilasciato alcuna dichiarazione, mentre Chiara Ferragni, appena ricevuta la notifica di IT-Alert, è stata vista allontanarsi da casa in tutta fretta e dirigersi verso il monastero di San Benedetto di Milano.

Eddie Settembrini