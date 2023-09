Roma, libro di Vannacci cade da un balcone e ferisce un omosessuale

Roma – Si torna a parlare di violenza al Quarticciolo, quartiere di Roma scenario discusso degli ultimi giorni. Questa volta però nessuna aggressione è stata perpetrata – almeno non in senso stretto – perché il protagonista della storia è il libro del generale Vannacci “Il mondo al contrario”.

Era in corso un regolare scippo ai danni di un’anziana quando a un certo punto il libro è caduto da un balcone, finendo dritto sul volto di un passante. Il proprietario di casa lo aveva lasciato su un tavolino di plastica. Ancora sconosciuti i motivi per i quali il libro sia riuscito a carambolare dal quarto piano della palazzina.

La vittima dell’incidente è Nevio Contrado, che si trova in queste ore al pronto soccorso del Sandro Pertini, e ha dichiarato: “Stavo chiedendo aiuto e l’occhio è caduto sull’oggetto che era sul marciapiede: a colpirmi è stato il libro di quel generale e io sono un omosessuale, non può esser successo per caso!“.

Roberto Vannacci si dichiara estraneo alla vicenda, mentre il proprietario del libro afferma che è impossibile che il libro si possa muovere spontaneamente per colpire delle minoranze. Il signor Contrado, monitorato per trauma cranico, non vuole rilasciare ulteriori dichiarazioni ma ha già ricevuto l’invito nella trasmissione Dritto e Rovescio.

Mattia F. Pappalardo