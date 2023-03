In uscita nuovo libro di Giorgia Meloni: ‘Cosa cantare al karaoke dopo una tragedia in mare’

Uggiate Trevano (Co) – “Il Partito Democratico è contro il divertimento, ci vogliono tutti musoni ingrigiti come loro, ci vogliono tutti come Bersani, a bere birra da soli dentro i pub, invece noi siamo felici di stare insieme, di divertirci, di festeggiare quando è l’ora di festeggiare e cinquant’anni senza aver mai lavorato in vita sono un traguardo per cui vale la pena fare festa tutti insieme!”, ha spiegato il premier Giorgia Meloni tornando sul famoso karaoke con Matteo Salvini inscenato poco dopo il Consiglio dei Ministri a Cutro.

Il premier ha deciso di non darla vinta ai tristi emissari del PD ma anzi ha subito lanciato alle stampe una serie di consigli per chi, nella vita, non si perde d’animo e trova sempre un’occasione felice per stare insieme. Meloni ha, infatti, pubblicato un istant book con tutte le canzoni utili per performare al karaoke dopo una tragedia in mare.

“Certo, in passato anche Matteo aveva proposto una cosa simile”, ha precisato il Premier, “ma siamo in due settori diversi, lo facciamo per differenziarci, d’altronde io sono donna, lui è uomo, io sono il Presidente, lui no, io sono al 26% lui al 9%. Siamo molto ma molto diversi!”.

Il libro, dal titolo Cosa cantare al karaoke dopo una tragedia in mare, spazia da grandi classici come La canzone di Marinella che parla proprio di una ragazza che muore in circostanze tragiche, e continua con Titanic di De Gregori, Finché la barca va di Orietta Berti e Me ne frego di Achille Lauro, da cantare rigorosamente quando la macchina dei soccorsi si avvia tremendamente in ritardo.

“Non punto al Nobel per la Letteratura”, ha affermato poi il Premier Meloni, “ma almeno voglio quello per lo Spasso”.

Davide Paolino