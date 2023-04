Palazzo Mdma (Roma) – La destra al governo è stata spesso rimproverata di guardare troppo al passato e, forse per scrollarsi di dosso queste accuse, sta provando a puntare al futuro, almeno per quel che riguarda il settore tecnologico: Fratelli d’Italia infatti ha incaricato una start up di Predappio (o meglio una start upside down) di realizzare un chatbot basato sull’apprendimento automatico per elaborare dichiarazioni politiche.

È stata sviluppata una Eroica Intelligenza Artificiale che poi, utilizzata in congiunzione con un’altra secondo lo schema EIA EIA, è stata istruita con tutte le interviste rilasciate da Ignazio La Russa nell’ultimo ventennio della sua carriera politica, per dar vita a un generatore di discorsi pubblici denominato FashGPT.

All’inizio gli stessi committenti dubitavano del lavoro del chatbot, perché produceva discorsi deliranti e privi di senso, ma per un equivoco avevano letto le dichiarazioni originali del Presidente del Senato in ingresso, non quelle in uscita elaborate dalla EIA. Ora con orgoglio affermano che le risposte del chatbot sono indistinguibili da quelle di La Russa.

Abbiamo avuto modo di mettere alla prova FashGPT con qualche semplice domanda e ci è stato consentito di attribuire le risposte al Presidente del Senato.

Domanda: “Se non vi fate fermare da un rosso, come vi giustificate se al semaforo investite qualcuno?”

La Russa: “Nella Costituzione non c’è la parola precedenza”.

Domanda: “Come definirebbe le SS?”

La Russa: “Una boy band wagneriana”.

Domanda: “Per celebrare il 25 aprile, liberazione dell’Italia dal nazifascismo nel 1945, quale posto è migliore di Praga, dove si rende omaggio a Jan Palach, simbolo della protesta anti-comunista, immolatosi contro l’invasione sovietica il 16 gennaio 1969?”

La Russa: “Abbiamo chiesto alla NASA e a SpaceX di Elon Musk se fosse possibile essere spediti sulla Luna per il 25 aprile, ma purtroppo la risposta è stata negativa: forse il prossimo anno”.

Domanda: “Non ha l’impressione di sparare una marea di cazzate?”

La Russa: “La Costituzione non dice che il Presidente del Senato non possa sparare cazzate”

Andrea Michielotto