Gli appare Freud in sogno e fa l’interpretazione in diretta

[SOGNOALETTOMANOPPELLO] È accaduto nel cantone tedesco dell’Abruzzo, Sognolettomanoppello, e la notizia ha destato lo stupore dei ricercatori in psicologia analitica. Ieri notte al giovane Marco Chimeri è apparso in sogno il padre della psicoanalisi e autore del testo L’interpretazione dei sogni. “Era proprio lui, in carne ed ossa e dal vivo” la prima dichiarazione che il giovane ha rilasciato alla stampa, ancora in fase REM.

La madre di Marco si è precipitata richiamata da urla provenienti dalla stanza del figlio, trovandolo sveglio, sudato e con un’aria sbigottita. Marco non poteva credere ai suoi occhi (chiusi): Sigmund Freud gli è apparso in sogno e gli ha fatto l’interpretazione in diretta. Il famoso psicoanalista austriaco ha passato al vaglio in tempo reale tutto ciò che stava affiorando nella mente del giovane.

“Prima del mio arrivo ho notato che ti è apparsa una ragazza – avrebbe affermato Freud – una certa Giulia che giocava in un luna park e poi un cane dentro una bottiglia di vetro. Il senso è molto chiaro: vuoi fare sesso con Giulia intrappolando momentaneamente il suo cane rompicoglioni“.

Freud sarebbe poi passato ad analizzare altri elementi affiorati dall’inconscio, nell’ordine: la madre che usa come rossetto il sangue di agnello, l’ex fidanzata senza braccia e gambe che fa sesso con il suo professore di anatomia clinica, Damiano dei Måneskin che litiga con Giorgia Soleri. Di fronte a queste visioni il padre della psicanalisi ha esclamato: “Qui non posso fare molto, ti lascio il numero di un bravo dottore“.

Mattia F. Pappalardo