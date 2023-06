“Non era immortale”. Staffelli consegna Tapiro al medico di Berlusconi

COLOGNO MONZESE (Berlusconia) – Mentre avanza il processo, no, cambio, detestava questa parola, mentre avanza il percorso di beatificazione del compianto Silvio Berlusconi e non solo la lista di cose da intitolargli si allunga di minuto in minuto (mentre scriviamo si sono appena aggiunti un modello di scarpe col sopralzo, una manovra del kamasutra e un conto off-shore) ma cominciano anche a raccogliersi le prime testimonianze dei miracoli da lui compiuti – tipo l’aver sempre evitato la galera – continua l’indefessa lotta degli inviati di Striscia la notizia contro i potenti e prepotenti di questo pianeta.

Se c’è infatti un merito indiscusso del mai abbastanza celebrato programma di Antonio Ricci è quello di aver sempre cercato di colpire bersagli grossi e pericolosi, tipo massoni o politici in rapporti con la mafia, e non innocui idraulici che non rilasciano la fattura o ragazze che si spacciano per la fidanzata di George Clooney.



Come dimenticare, infatti, i caustici strali di Gerry Scotti contro le leggi ad personam del fondatore di Forza Italia, gli attacchi imperiosi di Michelle Hunziker contro la mancata vendita di Alitalia a Airfrance per assecondare i desideri del Cavaliere che sosteneva che il nostro paese dovesse avere una compagnia di bandiera, a costo di suddividerla in Good Company per gli acquirenti e Bad Company per i contribuenti che ne avrebbero pagato i debiti, o, infine, le feroci invettive di Ezio Greggio di fronte alla decisione dell’allora presidente del Consiglio Berlusconi di portare l’Italia a partecipare al conflitto in Iraq sulla base di pretesti del tutto infondati? Ricordiamo tutti il comico biellese quando nel corso di una epocale puntata del tg satirico di Canale 5 si alzò in piedi e proclamò, al cospetto di un’immagine del suo datore di lavoro: “È lui o non è lui che ci ha trascinato in guerra per andare dietro a quel cialtrone di George W. Bush? Cerrrrto che è lui!”



E ora tocca ancora una volta all’indomito Valerio Staffelli cogliere in fallo millantatori vari o pessimi profeti senza guardare se siano di destra o di sinistra. È notizia di queste ore, infatti, che l’ambitissimo tapiro di Striscia sarà consegnato al medico personale di Berlusconi che aveva dichiarato: “Silvio è tecnicamente immortale, ci seppellirà tutti”.

Unico problema, il medico è mancato nel 2013 ma siamo certi che questo non scoraggerà di certo il coraggioso inviato, al limite manderà avanti il sempre indefesso Brumotti.



Augusto Rasori