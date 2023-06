Milano – Non si sono ancora spente le polemiche per la proclamazione del lutto nazionale dopo la morte di Silvio Berlusconi che subito il governo Meloni ha deciso di rilanciare: ricorre oggi, infatti, il primo settimaniversario della morte dell’ex cavaliere, un appuntamento che il governo vuole celebrare in grande stile, dichiarando per oggi una nuova giornata di lutto nazionale. “Non è escluso che faremo così ogni settimana – ha affermato Giorgia Meloni – dipende da come me gira”.

La giornata di oggi prevede una serie di appuntamenti: si comincia con l’apertura in diretta tv del testamento di Berlusconi che sarà abbinato alla Lotteria Italia, per poi proseguire con una lotta nel fango tra le olgettine. Concluderà la giornata la rievocazione del recente funerale, durante il quale verrà tumulato un sosia di Berlusconi (si stanno svolgendo i casting proprio in queste ore). In forse, invece, l’apparizione del vero Silvio Berlusconi dall’aldilà. Gli organizzatori, ottimisti, l’hanno inserita nel programma, ma in queste ore si sta facendo strada l’ipotesi che la cosa potrebbe non avvenire.

Intanto si moltiplicano le iniziative per ricordare l’ex cavaliere. Sono molte le proposte di intitolargli qualcosa, dall’aeroporto di Milano, allo stadio del Monza. Ma la proposta che dovrebbe vedere la luce è quella di intitolare all’ex premier la vagina di Karima El Mahroug, detta Ruby Rubacuori, con la motivazione “È passato spesso di lì”. Inizialmente la donna si è detta contraria, ma alla fine ha ceduto alle pressioni del governo italiano, strappando solamente la promessa che la cosa si svolgerà senza inaugurazioni.

Eddie Settembrini