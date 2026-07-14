Garlasco, Sempio bestemmia in abruzzese, un soliloquio riapre la pista satanica

Sperragentis (SS) Nell’anno d’oro dei FuffaCrime, Gavino Frank Fuffas, Il criminologo sardo più noto d’Italia, soprattutto per la sua vicinanza al TSO (ormai prossimo), ha riaperto la pista più torbida sul caso di Garlasco, quella satanica. Fuffas illustra la sua indagine in un video su youtube:

“Mannaggia a Cristo e alla Madonna delle Bozzole” e “Puttana merda” ripeteva come un mantra Andrea Sempio ogni volta che con il cono gelato si sporcava pantaloni o il sedile dell’auto o entrambi. L’ossessione per i gelati, per il freddo, per la ‘morte’. Riusciva a divorarne 3 in un weekend. Secondo il FuffaCrime della mutua questa sarebbe l’intercettazione cruciale che collegherebbe Sempio alle sette sataniche, oltre che alla strage di Erba, alla sparizione della Orlandi, a 2 omicidi del mostro di Firenze, alla morte del cantante dei norvegesi Urgheal e all’omicidio di Piero Angela (non lo sapevate eh?).

Sempio, intercettato in auto con una cimice sotto al cul… sedile, si lascia andare ad uno dei suoi soliloqui più inquietanti dopo aver visto un video di alieni sulla pagina “Il Petruziano” e qui riportati integralmente grazie al lavoro di Fuffas:

Krrrrkkrrrr… (rumore incomprensibile simile ad un arma medioevale) kkkrrrr krr krr …. Aahhh Uuuhh kkkrrrr kkkrrrr

Mannaggia a Cristo e alla Madonna delle Bozzole ma con che cazzo le hanno fatte ste mutande, coi sacchi del caffè? Col fustagno? Mi prendono fuoco i coglioni puttana merda!!!” ahh krkr krrrkrkrk krr Ahhhhaaaaah



“Vedete – spiega Fuffas – sconvolge apprendere che dopo aver pronunciato ‘Puttana Merda’ provi piacere sessuale con immediati riferimenti espliciti a suoi genitali probabilmente maneggiando un arma il che spiegherebbe il fastidioso rumore di fondo”. Anche se specifica: “Certo, a primo impatto quel suono sinistro uno potrebbe scambiarlo per un’innocua grattata di palle, ma se ti mandi il cervello in pappa con la cocaina come me percepirai che in realtà quel fastidioso sfregamento sublima in un estasi di godimento“.

L’intercettazione al vaglio del fuffacrime e dei suoi seguaci ha scatenato delle interpretazioni che difficilmente non verranno prese in considerazione dagli inquirenti. Ora il Fuffas, dal suo bunker segreto, chiede a gran voce di essere ascoltato e ha solo un obiettivo, che qualcuno faccia la domanda definitiva sul caso a Sempio: “All’epoca del delitto eri un cazzo di metallaro Andrea? Puoi provarlo?” Se risponderà “No”, ergastolo. Se risponderà “Sì”, scagionatelo e lasciatelo in pace, nessun metallaro indosserebbe mai quelle Frau da fighetto.

Purtroppo i rilievi nel 2007 furono effettuati da una tribù di cacciatori scalzi di antilopi della Namibia e questa circostanza continua a produrre nuovi fuffacrime ogni giorno. Questo è il salatissimo prezzo delle indagini fatte a cazzo.

Vittorio Lattanzi