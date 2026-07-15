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Federfarma: “Non solo la pressione, da oggi sarà possibile farsi misurare anche il pene in farmacia”

Photo Credits: ChatGpt

VIRI (LE) – È di poche ore fa la notizia di una decisione del Governo destinata a far discutere: il Ministero della Sanità dice stop alle misurazioni arbitrarie del proprio membro da parte degli uomini. Basta con i maschi che millantano dimensioni cubane: da oggi la lunghezza del pene dovrà essere certificata e – in futuro – indicata sulla carta d’identità.

E per avere delle misurazioni il più possibile oggettive, sarà possibile farsi misurare il pene nelle farmacie. Lo ha annunciato Federfarma, per bocca del suo presidente Antonio Bugiardino: “Gli uomini non sono attendibili quando riferiscono le dimensioni del proprio sesso, molti tendono istintivamente a barare, per esempio iniziando a misurarlo dal buco del culo. Ovviamente non sto parlando di me che ho una sleppa di 36 cm, ma degli altri uomini”.

Per facilitare l’operazione le farmacie si avvarranno di giovani modelle selezionate direttamente su OnlyFans: “Il pene deve essere misurato in erezione – spiega Bugiardino – quindi non possiamo affidare questa operazione ai nostri vecchi e sgradevoli farmacisti, serve la gnocca”, chiosa il presidente di Federfarma.

Ma cosa se ne faranno gli uomini con la certificazione delle proprie dimensioni intime? Ce lo spiega sempre il dottor Bugiardino: “Intanto è qualcosa che si può esibire al primo appuntamento con una donna, sempre che il risultato sia 36 cm come nel mio caso [ride NdR]. Poi insieme al Governo stiamo studiando delle misure (e questa parola non la uso a caso) ad hoc: sotto gli 8 cm, per esempio, gli uomini potrebbero avere delle agevolazioni per l’acquisto di SUV”.

Eddie Settembrini

Immagine di Eddie Settembrini

Eddie Settembrini

Come giornalista del Washington Post ha scoperto lo scandalo “watergate”, ma ha lasciato lo scoop a due colleghi ambiziosetti in cambio di un hot dog. Tornato in Italia ha iniziato a indagare sui delitti del Mostro di Firenze; ha smesso quando ha capito che gli indizi conducevano a se stesso. Ora scrive per Lercio sotto ricatto. Il suo romanzo preferito è “Oblomov”, ma si è immedesimato talmente tanto nel protagonista che non l'ha mai finito.

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