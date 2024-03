Evoluzione. Entro il 2083 in Pianura Padana i bambini nasceranno con filtro antiparticolato di serie

Milano, Parma, Piacenza, Mantova [Non si capisce bene dove siamo, c’è nebbia mescolata a smog] – È di questi giorni la conferma che la Pianura Padana sia uno dei territori più inquinati del pianeta.

Anche se tale primato ha dato vita a vari fenomeni positivi, come quello del turismo dei tabagisti poveri che vengono qui da ogni parte d’Italia per fumare gratis o come il netto innalzamento del PIL grazie al vertiginoso aumento delle malattie respiratorie, purtroppo c’è anche chi pensa che l’inquinamento ambientale possa ancora figurare come un fattore negativo.



A questo proposito, i governi delle regioni coinvolte hanno formato una task force di scienziati per provare a limitare i danni alla salute senza però perdere i benefici economici che l’indotto dell’inquinamento produce.

Gli studiosi che si sono subito messi alacremente al lavoro hanno notato che nel genoma delle nuove generazioni, grazie alle da troppi vituperate polveri sottili che respiriamo gratis ogni giorno, si stanno verificando dei lievi ma rapidi mutamenti del DNA che potrebbero fornirle di una maggiore resistenza ai fumi inquinanti.

Alcuni si spingono a sostenere che entro il 2083 potrebbero nascere i primi bambini con filtro antiparticolato di serie.



La scoperta sta aprendo diversi nuovi scenari; se così fosse, infatti, potremmo aver risolto alla radice il problema dell’inquinamento, che di fatto diventerebbe il motore di un nostro nuovo step evolutivo. L’unica nota dolente, secondo alcuni esperti di economia, potrebbe essere che in futuro, visti gli effetti benevoli sul nostro DNA, potremmo essere obbligati a pagare una tassa per poter respirare liberamente l’inquinamento.

Eventualità non così improbabile dato che già ora, per limitare il fastidioso turismo dei tabagisti poveri, sta per essere introdotto un ticket per chiunque si fermerà a respirare in Pianura Padana per più di 2 giorni.



Fabio Corigliano

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box)