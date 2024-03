Elezioni Usa, il primo dibattito tra Biden e Trump si svolgerà vicino a un cantiere

Washington – Si svolgerà subito dietro le reti di protezione di un cantiere edile a Brockton nel Massachusetts il primo faccia a faccia per le presidenziali Usa tra Joe Biden e Donald Trump. I due vecchietti stanno già affilando le pantofole per quello che si preannuncia come uno scontro all’ultimo pannolone.

Il dibattito avrà luogo fra diversi mesi, ma la stampa americana fa già delle ipotesi su quali saranno i temi caldi: il posizionamento dei cristi da ponteggio, il tasso di umidità dell’impasto di cemento, la pressione atmosferica delle gomme delle carriole e l’assoluta inadeguatezza del personale al lavoro nel cantiere.

Ci si aspetta ovviamente molta aggressività da parte di Trump, anche se recentemente il tycoon sembra aver ammorbidito il suo linguaggio, persino nei confronti dell’avversario. E quasi come addolcito dal peso del tempo ha dichiarato nei giorni scorsi che Biden è “solo uno scarafaggio da schiacciare” e che quelli che lo accusano falsamente di essere filo nazista “meriterebbero di finire in un campo di concentramento“.

Il presidente Usa in carica, invece, vuole dimostrare che nonostante i suoi 82 anni ha ancora l’impeto e il vigore di un 77enne, e le sue ultime dichiarazioni hanno assunto via via toni più bellicosi: “Il successo di Trump metterebbe a rischio la democrazia in Canada – ha avvertito Biden in visita ad una fabbrica di deambulatori – dobbiamo vincere questa battaglia a Sagunto contro Guglielmo d’Orange e impedire all’esercito mongolo di arrivare per primo su Marte“.

Anche le riviste patinate azzardano alcune previsioni, soprattutto sui dettagli estetici della sfida: secondo Vogue, Donald Trump potrebbe presentarsi – sempre in un’ottica di conquista del voto moderato – indossando una prestigiosa dentiera appartenuta ad Adolf Hitler e armato di bazooka. Joe Biden punterà probabilmente su un look più giovanile, da lui personalmente scelto: cappellino da baseball degli Yankees stagione 1949-1950, maglietta di In Utero dei Nirvana sotto una cotta di maglia di età merovingia, pantaloni viola a zampa di elefante, scarpe da tip-tap e calzini spaiati; Cosmopolitan afferma che Biden potrebbe anche portare i risvoltini alle rughe.

Gianni Zoccheddu

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box)