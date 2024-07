È boom di Medjuefy, la droga sintetica che fa vedere la Madonna in qualsiasi città

[MILANO] In un’epoca in cui il dibattito sulle sostanze stupefacenti è più acceso che mai, emerge una novità destinata a sollevare polemiche: una nuova droga si sta rapidamente diffondendo tra i giovani, in particolare tra i devoti. La “Medjuefy” com’è stata battezzata, è la nuova droga semi-sintetica che promette visioni della Vergine Maria ovunque, in qualsiasi città.

Medjuefy induce visioni mistiche altamente realistiche. Da esperimenti condotti, sembra che la Madonna possa addirittura apparire sul divano, o in cucina mentre si sta preparando la migliore carbonara. Effetti collaterali sembrano limitati ma includono l’aumento di temperatura corporea e il rischio di vedere la Madonna fare spesa al mercato in abiti comodi. Gli esperti di riduzione del danno raccomandano di non esagerare con le dosi: sono stati segnalati casi di crisi mistica indotta da visioni di una Vergine Maria disorientata intenta a bere vino Tavernello e chiedere indicazioni per la cattedrale più vicina.

Secondo i dati ISTAT, Napoli è la città dove sta prendendo piede maggiormente, e non solo tra i giovani. Per molti è un modo per risparmiare sui viaggi verso luoghi di culto, mentre altri la usano per ricevere numeri vincenti al Lotto. Numerosi giovani si dicono entusiasti: “Perché devo arrivare a piedi fino al santuario di Pompei quando la Vergine Maria può venire comodamente a trovarmi la sera? È arrivato il momento che siano loro a camminare verso di noi”.

Non mancano tuttavia forti critiche, anche provenienti dalla comunità cattolica. Un parroco locale ha definito la droga “un’eresia chimica”. Prevedibile lo sdegno e riprovazione anche tra gli esercenti e albergatori di Medjugorje: “È una vergogna, sappiamo tutti che l’unica vera Madonna si può vedere da noi!“. Il valore dei pellegrinaggi rischia di essere dimenticato se basta una pillola per stare in pace e avere la propria visione. Intervistato dalla redazione, un pellegrino di lungo corso ha commentato: “Avevo già messo da parte soldi per il mio prossimo viaggio, ma forse li spenderò per ristrutturare il soggiorno, visto che la Madonna sembra preferire fare le sue apparizioni lì“.

Mattia F. Pappalardo