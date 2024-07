Kim Jong-un bacchetta la tv nazionale coreana: “Prendete esempio dalla RAI”

Pyongyang (North Korea) – Il supremo leader Kim Jong-un ha richiamato i vertici del suo organo di comunicazione principale e dell’intera Nord Corea, la Televisione centrale coreana (TCC ovvero Chosŏn Chungang T’ellebijyon), nota nel mondo come come Korean Central Television (KCTV).

Non è stato un semplice richiamo, in realtà, ma un vero e proprio ordine di cambio di rotta indirizzato ai vertici della TCC, cui ha chiesto nuove censure, nuovi volti e più idolatria, e per realizzare al meglio questo progetto ha specificatamente chiesto di prendere come esempio la RAI, la tv nazionale italiana.

Non solo, il paffutello leader è rimasto entusiasta dei servizi di Tele-Meloni e ha redarguito tutti per non averci pensato prima, aggiungendo che il nome TCC fa cagare e imponendo di ribattezzare tutti i canali, che ora si chiameranno KIM JONG 1, KIM JONG 2 e KIM JONG 3 e quello per giovanissimi KIM JO-JO.

Il secondo diktat di Kim riguarda i volti protagonisti dei palinsesti: “Noi abbiamo i migliori attori professionisti, direttamente reclutati dall’accademia di arte drammatica, per condurre i tg, volete mantenere questo lavoro o no?? Devo mettere davvero dei giornalisti, eh? O attori improvvisati come fanno in Italia? Perchè non riuscite a idolatrarmi e allo stesso tempo a fare anche il 3.5% di share? Che vi minaccio a fare?“

Il leader supremo della Corea del Nord ha quindi elencato i nomi di alcuni volti a lui favorevoli che da domani condurranno tutte le trasmissioni e altri che invece dovrebbero sparire. Su tutti, il conduttore e doppiatore Pin Il Seng, amico personale del leader, al quale è stata delegata l’intera gestione del palinsesto, mentre alla conduttrice Sen Ber Ton è stata affidata la conduzione del bollettino meteo della merda che verrà inviata sulla Corea del Sud.

Vittorio Lattanzi